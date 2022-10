Les résul­tats semes­triels du groupe Seb, leader mondial du petit équi­pe­ment domes­tique, publiés cet été avaient donné une première indi­ca­tion. A fin septembre, sur les neuf premiers mois de l’an­née, la tendance se confirme, notam­ment au 3e trimestre avec un repli des ventes de 3,4% (et même de 8,1% à taux de change et péri­mètre constants). Et c’est prin­ci­pa­le­ment en France et en Alle­magne que le repli est le plus marqué (- 11,8% en Europe occi­den­tale contre + 11,7% en Asie et + 4% aux Amériques). Seb enre­gistre aussi des pertes de chiffre d’af­faires en Russie et Ukraine.

Sur les trois premiers trimestres, en cumul, le groupe Seb main­tient un chiffre d’af­faires presque stable à 5,560 milliards d’eu­ros (- 0,2%), essen­tiel­le­ment grâce au marché profes­sion­nel, en progres­sion de 10,7% à 504 millions, là où le marché grand public se tasse de 1,2%. Côté renta­bi­lité, Seb voit son résul­tat opéra­tion­nel d’ac­ti­vité chuter de 528 millions d’eu­ros à 319 millions, d’une année sur l’autre au 30 septembre. Dans le même temps, l’en­det­te­ment finan­cier net progresse de 630 millions à 2,581 milliards d’eu­ros. Dans ces condi­tions, Seb révise ses prévi­sions à la baisse pour l’en­semble de l’an­née 2022, actant un léger repli du chiffre d’af­faires à 7,9 milliards (contre 8,059 milliards en 2021, record histo­rique) avec un taux de marge opéra­tion­nelle entre 7 et 7,5% (contre 8 à 8,5% esti­més cet été).

300 millions d’eu­ros d’im­pacts néga­tifs

« La perfor­mance 2022 du groupe est très impac­tée par la forte conjonc­tion d’élé­ments néga­tifs, à hauteur de 300 millions d’eu­ros (infla­tion, devises, autres vents contraires) et se compare à une année 2021 record, explique Stanis­las de Gramont, direc­teur géné­ral de Seb. Le groupe reste convaincu du carac­tère struc­tu­rel­le­ment porteur de ses marchés grand public et profes­sion­nel ».

La révi­sion à la baisse des objec­tifs du groupe lyon­nais s’ac­com­pagne d’une inten­si­fi­ca­tion du programme de réduc­tion des coûts engagé ce dernier trimestre. Seb annonce une « conso­li­da­tion » sur la zone DACH, traduire : Alle­magne-Autriche-Suisse avec des regrou­pe­ments et des réaf­fec­ta­tions de fonc­tions supports. Au total, cette restruc­tu­ra­tion porte sur 180 emplois (sur un total de 5 000). Coût de cette réor­ga­ni­sa­tion: 35 millions d’eu­ros dont 25 millions sur l’an­née 2022. « L’objec­tif est de renfor­cer le leader­ship du groupe sur la région DACH » précise la direc­tion.

Et Stanis­las de Gramont de conclure : « Le Groupe a toujours su s’adap­ter aux crises qu’elles soient géopo­li­tiques, sani­taires, ou moné­taires, grâce à la force et la complé­men­ta­rité de ses marques, à la combi­nai­son Grand public – Profes­sion­nel et à l’équi­libre marchés matures – émer­gents. Nous sommes confiants dans la soli­dité de notre modèle ».