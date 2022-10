Nouvelle acqui­si­tion pour Serfim, l’ETI lyon­naise prési­dée par Guy Mathio­lon et diri­gée par Alexan­dra Mathio­lon. L’en­tre­prise de Vénis­sieux, spécia­li­sée dans les travaux publics, l’en­vi­ron­ne­ment et les éner­gies renou­ve­lables, renforce son pôle montagne en repre­nant la société Elec­tralpes, créée en 2016 par Ludo­vic Capelli à Bourg d’Oi­sans en Isère. Cette entre­prise de 9 sala­riés réalise 1,1 million d’eu­ros de chiffre d’af­faires et inter­vient dans les travaux élec­triques en montagne (instal­la­tion de lignes de sécu­rité, fibre optique, câblage et raccor­de­ment des remon­tées méca­niques). Elec­tralpes, que Ludo­vic Capelli conti­nuera de gérer, rejoint la branche éner­gie de Serfim, via la société Ener­som au sein du pôle montagne du groupe lyon­nais.

+ de 500 millions de chiffre d’af­faires en 2022

Entre­prise fami­liale et indé­pen­dante, Serfim a réalisé 462 millions d’eu­ros de chiffre d’af­faires en 2021 et table sur une prévi­sion à plus de 500 millions d’eu­ros à la fin de cette année avec 2 600 sala­riés.

« En élar­gis­sant sa palette compé­tences et de savoir-faire tech­niques, Serfim se posi­tionne comme un acteur complet de l’amé­na­ge­ment durable des terri­toires et de leurs infra­struc­tures, au service de l’amé­lio­ra­tion de la qualité de vie des habi­tants », précise la direc­tion du groupe. La branche Serfim Ener­gie pèse 200 millions d’eu­ros de chiffre d’af­faires avec 1 200 sala­riés répar­tis dans 17 entre­prises et 46 implan­ta­tions sur tout le terri­toire natio­nal.

Au 1er janvier 2023, Serfim se trans­forme en société à conseil de surveillance (présidé par Guy Mathio­lon) et direc­toire (présidé par Alexan­dra Mathio­lon).