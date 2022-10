L’agence de conseil Strada Marke­ting, fondée il y a 20 ans par Chris­tophe Rave­let et Pierre Chaza­lette, vient de réali­ser le meilleur exer­cice de son histoire avec un chiffre d’af­faires (clos le 30 septembre) de 20 millions d’eu­ros contre 14 millions l’an­née précé­dente. Spécia­li­sée dans le street-marke­ting, l’évé­ne­men­tiel ou encore l’échan­tillon­nage, l’en­tre­prise de 45 colla­bo­ra­teurs explique ce bilan posi­tif par la reprise de l’ac­ti­vité écono­mique à l’is­sue de la crise sani­taire. « Il y a une forte demande des marques de reprendre la parole après le Covid. Nous avons égale­ment redé­fini nos métiers par rapport à la demande de nos clients », explique Chris­tophe Rave­let, affir­mant être « assez opti­miste » pour les prochains mois.

15% de crois­sance pour 2023

Installé dans le 3e arron­dis­se­ment de Lyon, Strada Marke­ting, qui dispose égale­ment d’une antenne à Paris, reven­dique un ancrage local fort avec de nombreux clients basés en Auvergne-Rhône-Alpes à l’image des groupes Bonduelle, Materne, Teis­seire, Hari&Co… « Nous avons égale­ment acquis un client impor­tant cette année avec le groupe Seb et on travaille » déclare Pierre Chaza­lette. Les deux diri­geants prévoient d’em­bau­cher cinq personnes supplé­men­taires, et tablent sur une crois­sance de 15% pour l’an­née à venir, soit un chiffre d’af­faires de 23 millions d’eu­ros.

Valen­tine Briant