Mine de rien, Thomas Schmi­der détient des parti­ci­pa­tions dans près d’une cinquan­taine d’en­tre­prises. Avec la partie émer­gée de l’ice­berg : Colodge et Hôtel Intel­li­gence, les deux prin­ci­pales entre­prises qu’il dirige, et puis la partie qu’on ne voit pas : des parti­ci­pa­tions dans une quaran­taine de start up et six fonds de private equity. Jusqu’à main­te­nant, il super­vi­sait seul ses acti­vi­tés de capi­tal inves­tis­se­ment. Une nouvelle étape se présente aujourd’­hui. « J’aime rester au contact. Mais je vais me staf­fer et recru­ter cinq personnes pour fran­chir un palier », explique Thomas Schmi­der. Après l’aven­ture Info­grames-Atari pendant plus de deux décen­nies puis une dizaine d’an­nées avec Prozone dans les statis­tiques spor­tives, celui qui restera comme le président de la remon­tée de l’ASSE en Ligue 1 en 2004, joue la carte du coli­ving avec Colodge qu’il préside depuis 2016. A savoir, la colo­ca­tion propo­sée à de jeunes actifs et cadres d’en­tre­prises en quête d’un mode de vie nomade et convi­vial avec une solu­tion d’hé­ber­ge­ment « all inclu­sive » de bon niveau hôte­lier compre­nant des grands espaces communs avec aires de cowor­king, salles de jeux ou de sport. Bref, les avan­tages de la colo­ca­tion sans la promis­cuité pour des durées de loca­tion variables : 3 à 4 jours par semaine pour certains, 3 à 4 mois consé­cu­tifs pour d’autres.

Créa­tion d’une foncière

Colodge, basé à Lyon, achète et rénove des biens, les trans­forme, les revend et se charge de l’ex­ploi­ta­tion. « Nous allons créer notre propre foncière d’ici à la fin de l’an­née », précise Thomas Schmi­der. Après un 1er immeuble à Villeur­banne, puis Roubaix et Rennes, Colodge est à la tête de 300 chambres et 200 autres sont en cours de réno­va­tion dans 25 villes en France dont Mulhouse, Saint-Etienne, Cham­béry. Un véri­table phéno­mène de société qui attire à la fois les inves­tis­seurs et les mille­nials. « Nous voulons prendre le leader­ship en France sur les jeunes actifs en visant 5 000 chambres et une présence dans 50 villes d’ici à 2026 », ajoute le président de Colodge. Entre 2020 et 2023, le marché français sera passé de 2 600 à 14 600 lits. A 100 000 euros la réno­va­tion de la chambre, c’est donc autour de 500 millions d’eu­ros que Colodge va inves­tir avec de belles levées de fonds en pers­pec­tive. « Je crois beau­coup à ces nouvelles façons d’ha­bi­ter et de voya­ger », pour­suit Thomas Schmi­der qui lorgne aussi sur l’in­ter­na­tio­nal avec des grands groupes deman­deurs de telles solu­tions pour leurs expa­triés.

Entre­pre­neur à la culture digi­tale très pous­sée, Thomas Schmi­der s’est mis en tête aussi de propo­ser une solu­tion alter­na­tive aux hôte­liers pour leurs réser­va­tions par rapport aux OTA (Online Tourism Agency). Avec le logi­ciel Hôtel Intel­li­gence, il s’agit de propo­ser un aligne­ment tari­faire en redon­nant le pouvoir de distri­bu­tion aux hôte­liers. Et ce, en favo­ri­sant les réser­va­tions direc­te­ment sur le site web du profes­sion­nel. « Nous permet­tons aux hôte­liers de déve­lop­per leur Direct Booking grâce à un site web opti­misé et une tech­no­lo­gie qui gère les dispa­ri­tés tari­faires et offre une capa­cité d’ali­gne­ment auto­ma­tique », détaille Thomas Schmi­der.

Solu­tion rete­nue par 250 hôtels

Une solu­tion qui fait appel à l’in­tel­li­gence arti­fi­cielle avec une mise en place simpli­fiée, sans frais d’ins­tal­la­tion et une rému­né­ra­tion calcu­lée unique­ment sur les réser­va­tions réali­sées. Près de 250 hôtels repré­sen­tant plus de 8 000 chambres ont adopté Hôtel Intel­li­gence. « Les hôte­liers retrouvent une rela­tion directe avec leurs clients et la capa­cité de les fidé­li­ser », précise Thomas Schmi­der, asso­cié à Karim Filali et Thomas Pruney­rac dans ce projet, deux spécia­listes de l’hô­tel­le­rie. Lui-même est aussi impliqué dans plusieurs projets hôte­liers : Mi-hôtel à Lyon, Les suites de Sautet, Hôtels et Maisons de ville et Château la Gallée qu’il dirige avec sa femme à Millery.