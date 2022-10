Une rentrée sous le signe de la nouveauté pour White Mirror !

L’agence lyon­naise fait sa mue complète, de sa charte graphique à la caté­go­ri­sa­tion de ses offres commer­ciales.

L’agence lyon­naise White Mirror a profité de la rentrée pour faire sa mue, d’abord en abor­dant une nouvelle charte graphique, puis en segmen­tant ses offres commer­ciales. L’objec­tif ? Répondre encore plus préci­sé­ment aux nouveaux besoins clients.

Et s’il n’y avait pas qu’au restau­rant où l’on pouvait se servir à la carte ?

Avoir le choix du sur-mesure s’est imposé depuis long­temps dans le monde du service, qu’il soit “In Real Life”, (NDLR : dans la vraie vie), ou plutôt orienté vers le web. Dans ce second cas, et contrai­re­ment à ce que l’on pour­rait penser, faire appel à une agence digi­tale ne signi­fie pas que celle-ci va néces­sai­re­ment travailler sur l’en­semble de vos missions de commu­ni­ca­tion web.

La preuve avec White Mirror qui a placé sa rentrée sous le signe de la nouveauté. Mais si son site inter­net n’est pas encore à jour, l’in­for­ma­tion, elle, est bien d’ac­tua­lité ! Depuis septembre dernier, l’agence White Mirror a fait évoluer sa carte sur la forme et le fond, en propo­sant des menus de pres­ta­tions toujours plus en accord avec la saison…de vos besoins clients ! L’objec­tif ? vous faire gagner du temps en vous diri­geant direc­te­ment vers la bonne formule.

Rava­le­ment de façade pour l’agence White Mirror

Telle la chenille en plein proces­sus de crois­sance et de déve­lop­pe­ment, l’agence

White Mirror a fait sa mue, en adop­tant d’abord une nouvelle charte graphique. Un

logo encore plus assumé, davan­tage de couleurs, et surtout plus flashy, pour une

iden­tité révé­la­trice d’une nouvelle étape : l’agence a grandi.

Derrière cette mise à jour, se traduit la volonté de toujours s’orien­ter vers un

accom­pa­gne­ment complet en social media et/ou en rela­tions presse, mais qui se

trans­crit aussi sous forme d’op­tions, que le client peut choi­sir à sa guise.

Car le rôle qu’a toujours choisi de porter White Mirror, c’est celui de l’écoute. Être

atten­tive, comprendre les besoins et problé­ma­tiques de ses clients pour adap­ter son

offre. Alors concrè­te­ment, comment se traduit une telle prise de posi­tion ?

Tout simple­ment en ayant fait le choix d’être experte unique­ment dans le social

media, les rela­tions presse et influen­ceurs, sans oublier la créa­tion de conte­nus

adap­tés à ces supports. Mais aussi en permet­tant à ses clients de choi­sir le niveau

d’in­ter­ven­tion qu’ils souhaitent confier à l’agence lyon­naise.

Leurs offres commer­ciales s’af­finent encore, permet­tant même aux futurs clients de

les mutua­li­ser. Décou­vrez-les !

Défi­nir une stra­té­gie Social Media effi­cace et respon­sable

Que vous ayez un écosys­tème social media déjà exis­tant ou non, il vous est

possible de confier sa (re)struc­tu­ra­tion à l’agence White Mirror. Et rien d’autre si

vous le souhai­tez. Charge à elle de défi­nir et de vous propo­ser une stra­té­gie digi­tale

opti­mi­sée autour d’une iden­tité visuelle cohé­rente.

Mais ces experts lyon­nais ne s’ar­rêtent pas là ! Ils peuvent égale­ment former vos

équipes à son déploie­ment en totale auto­no­mie, vous aider à perfec­tion­ner votre

pratique social media en vous accom­pa­gnant notam­ment dans la compré­hen­sion

des spéci­fi­ci­tés tech­niques et stra­té­giques de chaque réseau social recom­mandé.

Tout cela pour que vous puis­siez vous l’ap­pro­prier dans son inté­gra­lité et être

indé­pen­dant par la suite. Et si par hasard vous aviez besoin de plus, un petit peu

plus ?

Four­nir de la créa­tion de conte­nus Social Média

Parce qu’ils ont la convic­tion qu’une bonne stra­té­gie prend de la valeur dans

l’exé­cu­tion, les équipes de White Mirror n’hé­sitent pas à mettre les mains dans le

cambouis. L’idée ? Vous permettre de travailler en colla­bo­ra­tion avec leur studio

graphique inter­na­lisé (composé de motion-desi­gners, graphistes et photo­graphes

créant sous la super­vi­sion d’une dyna­mique Direc­trice Artis­tique), qui pourra créer le

contenu néces­saire à l’ani­ma­tion de vos réseaux sociaux chaque mois. Et c’est tout,

mais c’est déjà pas mal !

Via leur appli­ca­tion métier dédiée, dispo­nible en version desk­top et mobile, l’agence

vous partage ses créa­tions tout en vous permet­tant de les commen­ter, les vali­der et

de les télé­char­ger faci­le­ment pour publier vous-même quand cela vous convient !

Elle n’est pas belle la vie d’ar­tistes ?

Etre un soutien stra­té­gique et/ou graphique pour vos équipes

Force est de consta­ter que le marke­ting digi­tal s’est natu­rel­le­ment déve­loppé depuis

quelques années, faisant des médias sociaux un indis­pen­sable dans la stra­té­gie

globale des entre­prises. Certaines ont donc fait le choix d’in­ter­na­li­ser ces métiers ou

une partie d’entre-eux, quitte à faire appel ponc­tuel­le­ment à une agence social

media telle que White Mirror. L’idée ici est simple : profi­ter d’une large équipe

d’ex­perts parfai­te­ment capables de vous aider et conseiller sur la gestion des

rela­tions avec vos commu­nau­tés digi­tales, ou encore dans la métho­do­lo­gie

édito­riale à adop­ter, jusqu’à être unique­ment un soutien évène­men­tiel pour vos

équipes si besoin. En amont avec la prépa­ra­tion d’un filage, pendant pour gérer le

live social media, voire la capta­tion de conte­nus, et bien sûr post-évène­ment,

l’agence peut vous dédier une partie de son équipe.

En somme, un menu complet et allé­chant pour les diri­geants d’aujourd’­hui !

Et vous, vous pren­drez quoi aujourd’­hui ?