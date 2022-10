Après la présen­ta­tion de bons résul­tats semes­triels fin septembre, Visia­tiv annonce l’ac­qui­si­tion d’Absis­key, un cabi­net de conseil en stra­té­gie et finan­ce­ment de l’in­no­va­tion. L’oc­ca­sion pour Laurent Fiard de renfor­cer son acti­vité de conseil en mana­ge­ment et finan­ce­ment de l’in­no­va­tion, sous la marque ABGI, qui se place parmi les leaders du marché en France et pour­suit son déve­lop­pe­ment à l’in­ter­na­tio­nal. Créé en 1988 et avec 80 colla­bo­ra­teurs répar­tis entre Angers, Bordeaux, Grenoble, Paris et Toulouse, Absis­key (8,5 millions d’eu­ros de chiffre d’af­faires) conforte l’im­plan­ta­tion locale de Visia­tiv dans l’Hexa­gone et dote l’ac­ti­vité conseil d’une nouvelle implan­ta­tion à Varso­vie en Pologne. L’ac­tuel diri­geant d’Absis­key, François Chol­let va pour­suivre le déve­lop­pe­ment des acti­vi­tés au sein de Visia­tiv, aux côtés des prin­ci­paux mana­gers de l’ac­ti­vité conseil. Absis­key est spécia­li­sée dans le montage et le mana­ge­ment de projets natio­naux et euro­péens de recherche et d’in­no­va­tion, le conseil en fisca­lité de la recherche et de l’in­no­va­tion ainsi que le conseil en stra­té­gie d’in­no­va­tion.

+ 20% au 1er semestre 2022

Avec un porte­feuille de 400 clients (PME-PMI et start up), Absis­key va permettre à l’en­semble du pôle conseil de Visia­tiv d’at­teindre les 1 000 clients en France. « Nous souhai­tons deve­nir un acteur inter­na­tio­nal, leader sur le mana­ge­ment de l’in­no­va­tion et son finan­ce­ment, déclare Laurent Fiard, PDG de Visia­tiv. Se renfor­cer en France est clef pour élar­gir notre propo­si­tion de valeur. Notre objec­tif est clair : accom­pa­gner nos clients dans leur stra­té­gie d’in­no­va­tion jusqu’à leur trans­for­ma­tion ».

Visia­tiv a réalisé un chiffre d’af­faires semes­triel de 110 millions d’eu­ros au 1er semestre 2022 (+ 20% dont + 13% de crois­sance orga­nique) et dégagé un EBITDA de 9,2 millions € (+ 32%) avec un résul­tat net part du groupe de 1,2 million (+ 13%).