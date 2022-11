Le groupe ardé­chois Althéora, spécia­lisé dans les maté­riaux compo­sites, a signé 3 contrats majeurs dans le secteur du BTP pour un montant global ferme de 34,8 millions d’eu­ros sur une durée de 5 ans. « Nous sommes très fiers d’avoir remporté ces appels d’offres, qui témoignent de la recon­nais­sance de grands acteurs indus­triels, de la propo­si­tion de valeur d’Al­theora, déclare Béné­dicte Durand, direc­trice géné­rale de l’en­tre­prise (photo). Je remer­cie l’en­semble des équipes, qui tous les jours nous permettent de porter un projet d’en­tre­prise ambi­tieux ». Ces trois appels d’offres ont mobi­lisé le savoir-faire, l’exi­gence et l’ex­per­tise des équipes de la société. Portant sur la fabri­ca­tion de deux gammes de coffrets de raccor­de­ment d’une part, et de pièces déta­chées et d’ac­ces­soires pour la main­te­nance de coffrets exis­tants d’autre part, les contrats s’éche­lon­ne­ront sur une période de 5 ans. « Placés à la limite entre le domaine public et la propriété privée dont ils consti­tuent le point de jonc­tion, les coffrets sont une pièce essen­tielle de la distri­bu­tion d’éner­gie. Fort de ses lignes de fabri­ca­tion entiè­re­ment auto­ma­ti­sées, Altheora (ex Mece­lec Compo­sites), expert reconnu des problé­ma­tiques du BTP, a su appor­ter une solu­tion sur-mesure, garan­tis­sant le respect des normes envi­ron­ne­men­tales, de qualité et de sécu­rité exigées », précise la direc­tion.

Discus­sions avec un acteur de 1er plan

Ces succès dans le secteur du BTP offrent à la société ardé­choise une excel­lente visi­bi­lité et contri­buent à la confir­ma­tion de son objec­tif de chiffre d’af­faires de 100 millions d’eu­ros en 2026.

Altheora a réalisé un chiffre d’af­­faires conso­­lidé de 19,8 millions d’eu­­ros (+ 15,8%) au 1er semestre 2022. Par ailleurs, Béné­­dicte Durand indiquait, fin septembre, avoir iden­­ti­­fié plusieurs cibles répon­­dant aux objec­­tifs de son plan stra­­té­­gique et « entamé des discus­­sions avec un acteur de premier plan, lui permet­­tant d’en­­vi­­sa­­ger une opéra­­tion de crois­­sance externe d’ici à la fin de l’an­­née ».