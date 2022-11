Le groupe lyon­nais April, leader du cour­tage gros­siste en assu­rances en France, annonce son implan­ta­tion en Alle­magne avec la créa­tion d’April Inter­na­tio­nal GmbH à Cologne. Cette nouvelle filiale propose des solu­tions d’as­su­rance santé inter­na­tio­nale à son réseau de parte­naires distri­bu­teurs pour les expa­triés alle­mands, quels que soient leur pays de desti­na­tion et la durée de leur séjour, qu’ils soient parti­cu­liers ou entre­prises. Cette implan­ta­tion va permettre à April d’ac­com­pa­gner avec une proxi­mité accrue ses assu­rés alle­mands expa­triés et les inter­mé­diaires d’as­su­rance qui les conseillent.

Pour Eric Maumy, président d’April (photo), « cette implan­ta­tion en Alle­magne, sur un des marchés les plus dyna­miques du conti­nent, est une nouvelle étape qui confirme notre ambi­tion de deve­nir un cham­pion inter­na­tio­nal de la distri­bu­tion d’as­su­rance. Nous allons pour­suivre notre expan­sion sur nos métiers cœur, en prio­rité sur les marchés à fort poten­tiel en Asie où nous sommes déjà très présents, en Europe et au Moyen-Orient. » L’Al­le­magne consti­tue un marché à fort poten­tiel pour la santé inter­na­tio­nale avec 83 millions d’ha­bi­tants, 3,6 millions d’ex­pa­triés et 3,8 millions d’en­tre­prises avec des acti­vi­tés à l’in­ter­na­tio­nal.

Démé­na­ge­ment fin 2024

Leader du cour­tage gros­siste en France avec un réseau de 15 000 cour­tiers parte­naires et 2 300 colla­bo­ra­teurs, April inter­vient en santé et prévoyance des parti­cu­liers, profes­sion­nels et TPE, en assu­rance des emprun­teurs, en santé inter­na­tio­nale, en dommages de niches et en gestion de patri­moine. En 2021, April a réalisé un chiffre d’af­faires de 544 millions d’eu­ros. Présent dans 17 pays, April ambi­tionne, à l’ho­ri­zon 2023, de deve­nir un acteur digi­tal, omni­ca­nal et leader sur ses marchés. L’as­su­reur a annoncé, le mois dernier, que son siège social va démé­na­ger, fin 2024. Il quit­tera l’Apri­lium de l’ave­nue Vivier-Merle pour rejoindre la rue Juliette-Réca­mier, toujours dans le quar­tier de la Part-Dieu, dans des locaux entiè­re­ment réno­vés propriété d’Icade.

Rappe­lons qu’April a racheté cet été Magna­carta, dans le conseil en gestion de patri­moine. Cette entre­prise travaille avec un réseau de 200 conseils en gestion de patri­moine indé­pen­dants. Magna­carta compte 20 000 clients et affiche 2,5 milliards d’eu­ros d’en­cours sous gestion. Par ailleurs, April compte bien surfer sur l’en­trée en vigueur de la loi Lemoine sur l’as­su­rance emprun­teur, son cœur de métier histo­rique, avec la possi­bi­lité désor­mais, pour les emprun­teurs, de faire appel à qui ils veulent pour leur assu­rance-crédit, une acti­vité jusque-là trus­tée majo­ri­tai­re­ment par les banques.