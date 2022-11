L’in­vité : Fabrice Plas­son, président d’Amoéba, inter­rogé à l’oc­ca­sion du Forum Lyon Pôle Bourse, a enre­gis­tré de bonnes nouvelles ces dernières semaines venues des Etats-Unis. La société de Chas­sieu, produc­teur d’un biocide biolo­gique capable d’éli­mi­ner le risque bacté­rien dans l’eau et les plaies humaines, et d’un produit de biocon­trôle pour la protec­tion des plantes, encore en phase de déve­lop­pe­ment, informe que l’Agence améri­caine pour la protec­tion de l’en­vi­ron­ne­ment (US EPA) a approuvé l’uti­li­sa­tion de son amibe comme substance active utili­sable en protec­tion des plantes.

Suite à la pré-déci­sion favo­rable de l’US EPA, cette amibe est désor­mais auto­ri­sée sur le terri­toire des Etats-Unis pour un usage en agri­cul­ture, dans le but de lutter contre les mala­dies fongiques des plantes.

La solu­tion biolo­gique d’Amoéba est une alter­na­tive aux produits chimiques large­ment utili­sés aujourd’­hui. Amoéba se concentre actuel­le­ment sur le marché des tours aéro­ré­fri­gé­rantes indus­trielles (TARs) évalué à 1,7 milliard d’eu­ros sur un marché global des biocides chimiques pour le trai­te­ment de l’eau, estimé à 21 milliards d’eu­ros et sur le marché du biocon­trôle pour la protec­tion des plantes estimé à 1,6 milliard d’eu­ros. À terme, Amoéba envi­sage de se déve­lop­per sur de nouvelles appli­ca­tions telles que le trai­te­ment des plaies chro­niques, évalué à 751 millions d’eu­ros aux Etats-Unis. La commer­cia­li­sa­tion des produits de santé, biocides et phyto­sa­ni­taires asso­ciés est sous réserve de l’ob­ten­tion des auto­ri­sa­tions régle­men­taires locales. La société est actuel­le­ment en phase de tests sur les appli­ca­tions biocide et protec­tion des plantes et ne commer­cia­lise aucun produit. Créée en 2010, Amoéba est cotée sur Euro­next Growth.