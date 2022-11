Double acqui­si­tion pour Clasquin, l’en­tre­prise lyon­naise spécia­li­sée dans l’in­gé­nie­rie de trans­port aérien et mari­time et la logis­tique over­seas. Avec CVL Inter­na­tio­nal à Dakar, Hugues Morin, direc­teur géné­ral de Clasquin (photo), fina­lise la première implan­ta­tion signi­fi­ca­tive dans l’Afrique de l’Ouest (rachat à 51%), confor­mé­ment à ses ambi­tions de déve­lop­pe­ment dans cette région du conti­nent afri­cain. Par ailleurs, avec Exaciel AMC Logis­tique, présent à Paris et Lyon, Clasquin conforte notam­ment ses posi­tions en région pari­sienne. Cette prise de contrôle à 90% d’un opéra­teur agréé en douane et spécia­lisé dans l’hu­ma­ni­taire, les produits dange­reux et l’aé­ro­nau­tique, repré­sente un apport de marge commer­ciale brute annuelle de 3 millions d’eu­ros. Pour CVL Inter­na­tio­nal, cela repré­sente 0,9 million d’eu­ros en marge commer­ciale.

Acti­vité supé­rieure au marché

L’en­tre­prise lyon­naise affiche une crois­sance de 7,5% à fin septembre du nombre de ses opéra­tions (237 000), l’in­di­ca­teur d’ac­ti­vité le plus perti­nent pour le secteur (+ 7,7% au seul 3e trimestre). Le chiffre d’af­faires bondit de 40% à pratique­ment 700 millions d’eu­ros en cumul sur les 9 premiers mois de 2022, et la marge commer­ciale brute s’ap­pré­cie de + 28,7% à 107,3 millions. Clasquin constate une détente sur les chaînes d’ap­pro­vi­sion­ne­ment qui s’est accen­tu­rée au 3e trimestre: les conges­tions portuaires reculent de 50% depuis le début de l’an­née. Le repli de la demande s’ex­plique à la fois par un tasse­ment de l’ac­ti­vité écono­mique et une hausse des niveaux de stocks. Les volumes trans­por­tés ont reculé au 3e trimestre tant dans le mari­time que l’aé­rien. Mais Clasquin tire bien son épingle du jeu grâce à des gains de parts de marché (nouveaux clients, montée en puis­sance des acqui­si­tions réali­sées en 2021 et 2022), à la réali­sa­tion de projets de déve­lop­pe­ment, à un impact de change favo­rable (12% de la crois­sance) et une crois­sance histo­rique de son fonds de commerce.

Sur l’en­semble de l’an­née 2022, l’OMC (Orga­ni­sa­tion mondiale du commerce) estime à + 3,5% la crois­sance des échanges inter­na­tio­naux et table sur + 1% en 2023, tout en préci­sant que « si la situa­tion inter­na­tio­nale (infla­tion, guerre en Ukraine) se dété­rio­rait, le commerce mondial pour­rait se replier de 3% en 2023. Clasquin prévoit, de son côté, une acti­vité en volume supé­rieure au marché pour 2022 et une marge brute supé­rieure à 2021. Son acti­vité avec la Russie et l’Ukraine est très margi­nale.