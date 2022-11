« C’est une place unique en France. » Claude Poli­dori, président des Halles Paul Bocuse, a fêté ce mardi les 50 ans des Halles de Lyon, en compa­gnie de quelques grands noms de la gastro­no­mie lyon­naise. En l’hon­neur de ces 50 bougies, le trai­teur Celle­rier, le choco­la­tier Sève, la Mère Richard ou encore la char­cu­te­rie Sibi­lia qui ont sorti pour l’oc­ca­sion plateaux de fromages et de char­cu­te­ries, du saumon, du vin et d’autres mets, démon­trant ainsi que l’his­to­rique marché couvert, qui réalise 60 millions d’eu­ros de chiffre d’af­faires par an, regorge de talents. « 17 tonnes de marchan­dise sont livrées quoti­dien­ne­ment dans les Halles et on a consommé 65 000 bouteilles l’an dernier, affirme fière­ment Claude Poli­dori. Je vous donne ces chiffres pour que vous vous rendiez un peu compte de ce qui se passe chez nous. » Les Halles accueillent chaque année plus d’un million de visi­teurs, curieux de venir dégus­ter les spécia­li­tés lyon­naises auprès des 56 commerçants. « On est sur un ensemble immo­bi­lier de 13 500 m2, avec une surface de vente de 2500 m2. On est classé premier dans les halles alimen­taires en France souligne Claude Pouli­dori. Mais ce sont les commerçants qui font la richesse des Halles. »

« 50 ans d’ex­cel­lence, de tradi­tion et de gastro­no­mie »

A l’oc­ca­sion de cet anni­ver­saire spécial, les Halles Paul Bocuse ont prévu deux semaines de festi­vi­tés, pour permettre aux visi­teurs de « se réap­pro­prier la gastro­no­mie. » Au programme une expo­si­tion photo retraçant l’his­toire de la construc­tion des Halles, de son ouver­ture place des Corde­liers jusqu’à sa construc­tion dans le quar­tier de la Part Dieu. Nocturnes, ateliers culi­naires et visites guidées sont égale­ment prévus au sein des Halles, dans l’op­tique de mettre en valeur les « 50 ans d’ex­cel­lence et de tradi­tion et de gastro­no­mie. »