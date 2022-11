Comme pour les trains, une bonne nouvelle peut en cacher une autre ou plusieurs. Tandis qu’emlyon busi­ness school remonte à la 4e place du palma­rès des meilleures écoles de commerce françaises du Figaro, la CCI Lyon Métro­pole vient de confir­mer la prise de contrôle de l’école lyon­naise par Gali­leo Global Educa­tion et l’aug­men­ta­tion de capi­tal de 50 millions d’eu­ros réser­vée à ce dernier, dans le cadre du switch avec Qualium Inves­tis­se­ment. Certes, la chambre consu­laire reste majo­ri­taire au capi­tal (51%), mais elle a confié la gouver­nance d’emlyon à Gali­leo, désor­mais majo­ri­taire en nombre de sièges au conseil de surveillance. Et c’est bien Gali­leo qui a choisi de confier à Guillaume Pepy la prési­dence du conseil de surveillance de l’école. Du côté de la CCI, l’hy­po­thèse privi­lé­giée était de confier cette prési­dence à un « alumni emblé­ma­tique » comme l’in­diquait Yves Chavent à Lyon Déci­deurs. Ce dernier note toute­fois qu’a­vec 3 repré­sen­tants au conseil de surveillance, « les Alum­nis sont bien repré­sen­tés ».

1er conseil le 15 décembre autour de Guillaume Pepy

Une nomi­na­tion offi­cia­li­sée aujourd’­hui et dont tout le monde se réjouit. « Guillaume Pepy oeuvrera au rayon­ne­ment de l’école et veillera à la bonne dyna­mique de la réali­sa­tion des diffé­rents projets stra­té­giques », précise la CCI Lyon Métro­pole dans un commu­niqué. Tous les action­naires (CCI, Gali­leo, Bpifrance) et la direc­tion de l’école « se féli­citent de cette nouvelle impul­sion donnée qui va permettre de déve­lop­per les grandes orien­ta­tions stra­té­giques d’em­lyon -excel­lence acadé­mique, rayon­ne­ment inter­na­tio­nal, hybri­da­tion, enga­ge­ment social et envi­ron­ne­men­tal-, par l’ac­cé­lé­ra­tion et la mise en œuvre de son plan stra­té­gique Confluences 2025 ».

Le premier conseil de surveillance sous la prési­dence de Guillaume Pepy se tien­dra le 15 décembre prochain. L’oc­ca­sion d’an­non­cer et de préci­ser les projets. L’an­cien PDG de la SNCF (de 2008 à 2019) est président du réseau d’en­tre­pre­neu­riat Initia­tive France et, depuis août dernier, il est aussi le nouveau président du conseil d’ad­mi­nis­tra­tion d’Orpea. Guillaume Pepy exerce égale­ment plusieurs mandats éduca­tifs et cultu­rels béné­voles.

La page des rapports de la CRC est tour­née

De son côté, Gali­leo Global Educa­tion, le nouvel opéra­teur d’em­lyon se reven­dique « leader mondial de l’en­sei­gne­ment supé­rieur indé­pen­dant avec 200 000 étudiants et 106 campus dans 15 pays. L’employa­bi­lité et l’inno­va­tion sont au cœur de sa stra­té­gie depuis 11 ans. Les écoles du groupe sont spécia­li­sées notam­ment dans le digi­tal, le commerce, le design, la commu­ni­ca­tion numé­rique, la santé, les arts et la culture. Avec un action­naire leader dans son domaine et un président du conseil de surveillance qui fait auto­rité, emlyon busi­ness school va pouvoir repar­tir sur de bons rails. Les rapports très sévères de la Chambre régio­nale des comptes sur la CCI, emlyon et ses précé­dents diri­geants le mois dernier, avaient quelque peu brouillé le message autour de l’école avec des suites judi­ciaires à prévoir. Les annonces de ce jour tendent à montrer qu’emlyon maîtrise son destin et peut envi­sa­ger désor­mais l’ave­nir avec plus de séré­nité.