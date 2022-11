Eric Peyre avait tout préparé, il y a trois ans, pour une intro­duc­tion en bourse sur Euro­next avant de renon­cer au dernier moment devant les fluc­tua­tions du marché. C’est fina­le­ment sur le Nasdaq améri­cain qu’il va prochai­ne­ment placer le groupe lyon­nais spécia­lisé dans les solu­tions de paie­ment par télé­phone Digi­tal Virgo (390 millions d’eu­ros de chiffre en 2021, 900 colla­bo­ra­teurs). « Nous faisons le choix du Nasdaq qui est plus adapté que la bourse euro­péenne pour les entre­prises de la tech. Comme cela, nous aurons les mêmes outils que nos concur­rents en terme de capa­cité à lever des fonds, de valo­ri­sa­tion ou encore de crédi­bi­lité. Et il n’y a qu’une demi-douzaine d’en­tre­prises françaises de la tech sur le Nasdaq, cela veut dire que nous avons une tech­no­lo­gie à valeur intrin­sèque forte », commente Éric Peyre. qui espère lever « plus de 100 millions de dollars » lors de l’opé­ra­tion valo­ri­sant Digi­tal Virgo à 513 millions de dollars. Déjà très implanté à l’in­ter­na­tio­nal avec une présence dans 40 pays d’Eu­rope, d’Afrique, d’Asie et du Moyen-Orient, la groupe va désor­mais s’at­taquer à l’Amé­rique du Nord.

Objec­tif : deve­nir une licorne

« L’en­tre­prise se porte très bien, elle est rentable depuis plusieurs années et devrait enre­gis­trer une crois­sance de l’ac­ti­vité de 12 à 15% cette année. J’es­time que c’est le bon moment pour conti­nuer notre maillage mondial et prendre des posi­tions sur le marché nord-améri­cain en procé­dant à des acqui­si­tions », pour­suit Eric Peyre. Diri­geant discret pour ne pas dire secret, il s’est d’abord fait connaître avec la créa­tion, à la fin des années 80, de Jet Multi­me­dia qui devien­dra un des leaders français des services mini­tel avant de bifurquer sur le web. L’en­tre­pre­neur revend son groupe à prix d’or au début des années 2000… puis récu­père en 2008 – et pour une bouchée de pain -, la branche web et mobile de Jet Multi­me­dia qu’il relance sous le nom de Digi­tal Virgo. L’objec­tif est désor­mais d’ac­qué­rir le statut de licorne en dépas­sant le milliard d’eu­ros de chiffre d’af­faires à hori­zon 5 ans. « Ma première entre­prise était une licorne cotée en Europe, la seconde va deve­nir une licorne cotée aux US. C’est peut-être un peu égoïste, mais je suis fier », rapporte Eric Peyre. L’in­tro­duc­tion de Digi­tal Virgo sur le Nasdaq devrait être effec­tive au cours du premier trimestre 2023.