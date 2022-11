Esker : Jean-Michel Berard signe son meilleur trimestre

En dépit d’un contexte écono­mique incer­tain, Esker vient de réali­ser son meilleur trimestre depuis sa créa­tion en 1985. L’en­tre­prise spécia­li­sée dans les solu­tions d’au­to­ma­ti­sa­tion et de déma­té­ria­li­sa­tion affiche une progres­sion d’ac­ti­vité de + 21% au 3e trimestre à 40,4 millions d’eu­ros. Et les prises de commande enre­gistrent un bond de + 49%. « Les nombreux contrats signés ces derniers temps entrent progres­si­ve­ment en produc­tion », explique Jean-Michel Bérard, le président du direc­toire d’Esker. Sur les 9 premiers mois de l’an­née, en cumul, l’en­tre­prise lyon­naise réalise un chiffre d’af­faires de 116,8 millions d’eu­ros (+ 19%).

Crois­sance de 12 à 14% sur l’an­née 2022

En se proje­tant sur l’en­semble de l’an­née 2022, Esker table sur une crois­sance orga­nique de + 12 à + 14% et vise une profi­ta­bi­lité comprise entre 13 et 15%. Autant dire que le chiffre d’af­faires de 133,6 millions en 2021, devrait appro­cher des 150 millions d’eu­ros au 31 décembre 2022, réali­sés pour les 2/3 à l’in­ter­na­tio­nal, notam­ment aux Etats-Unis, mais aussi en Europe et en Asie. Esker profite de l’ap­pré­cia­tion du dollar par rapport à l’euro. Et avec une situa­tion finan­cière très saine, l’édi­teur lyon­nais a aussi les moyens de pour­suivre sa stra­té­gie de crois­sance et de déve­lop­pe­ment par crois­sance externe ciblée.