Après vingt-sept ans passés chez Air France, puis dix à la direc­tion de l’École Centrale de Lyon, Frank Debouck est depuis mars dernier le président de la Commu­nauté d’uni­ver­si­tés et établis­se­ments (ComUE) de Lyon, qui fédère 35 établis­se­ments d’en­sei­gne­ment supé­rieur et de recherche, dont Lyon 1, Lyon 2 et Lyon 3. Un parcours atypique pour cet ingé­nieur de forma­tion, qui arrive à la tête de l’uni­ver­sité de Lyon dans un brouillard épais après deux années d’ad­mi­nis­tra­tion provi­soire et la perte du label Idex, consé­quence de l’aban­don du projet d’uni­ver­sité unique et fusion­née.