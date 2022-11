En poste depuis un an à la direc­tion de l’hô­pi­tal Saint Joseph Saint Luc, Sophie Léon­forte présente un projet d’éta­blis­se­ment 2022–2025 placé sous le signe de la trans­for­ma­tion. « J’ai pris mes fonc­tions à la fin de la crise de la Covid. L’idée était donc d’en­ta­mer un nouveau cycle et de redé­fi­nir la stra­té­gie pour le futur. En tant qu’é­ta­blis­se­ment de cœur de ville, nous devons nous adap­ter aux enjeux démo­gra­phiques et socié­taux de la métro­pole », expose la direc­trice géné­rale. Alors que le service d’ur­gences (40000 patients par an) et la mater­nité (2300 accou­che­ments par an) sont les piliers de ce « petit hôpi­tal atypique » (1200 colla­bo­ra­teurs, 150 méde­cins) qui fête ses 20 ans, Sophie Léon­forte a lancé plusieurs axes de déve­lop­pe­ment à l’image de la créa­tion d’une unité de court séjour géria­trique au sein de l’hô­pi­tal du quai Claude Bernard (Lyon 7e) ou encore de l’ou­ver­ture de la Maison Saint-Martin, dans le 2e arron­dis­se­ment, dédiée à la prise en charge des mala­dies chro­niques par une équipe pluri-profes­sion­nelle.

Autre nouveauté, l’hô­pi­tal vient de rece­voir un robot chirur­gi­cal Da Vinci qui permet de pratiquer des inter­ven­tions chirur­gi­cales lourdes tout en limi­tant les séquelles post-opéra­toires. « Un inves­tis­se­ment de 1,3 million d’eu­ros financé par la Fonda­tion Saint Joseph Saint Luc et ses mécènes », précise Sophie Léon­forte, à la tête d’un établis­se­ment « dont la situa­tion finan­cière reste fragile ». Après avoir accusé un défi­cit de l’ordre de 2 millions d’eu­ros par an ces dernières années, la direc­trice vise un retour à l’équi­libre à l’ho­ri­zon 2025.