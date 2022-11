Mouve­ments en pers­pec­tive à la tête de la FFB –Fédé­ra­tion française du bâti­ment– Auvergne-Rhône-Alpes et par voie de consé­quence chez BTP Rhône et Métro­pole. Philippe Lansard quitte la prési­dence de la fédé­ra­tion régio­nale du bâti­ment où il avait été élu en novembre 2019, il y a tout juste 3 ans, après avoir été président de la FFB Haute-Savoie. C’est Samuel Minot (photo), l’ac­tuel président de BTP Rhône et Métro­pole qui devrait lui succé­der le 8 décembre prochain. Il est le seul candi­dat décla­rer à ce poste. A 46 ans, Samuel Minot, diplômé de l’ESTP, codi­rige avec son frère le groupe fami­lial Minot implanté dans la région cala­doise, à Arnas, spécia­lisé dans les solu­tions de char­pentes et struc­tures bois. Elu en 2017 à la tête de BTP Rhône et Métro­pole et réélu en 2020, Samuel Minot est égale­ment président de la commis­sion écono­mie de la FFB au niveau natio­nal. En accé­dant à la prési­dence régio­nale de la FFB, Samuel Minot pour­suit un parcours sans faute. La FFB Auvergne-Rhône-Alpes est une fédé­ra­tion régio­nale qui compte au sein de l’or­ga­ni­sa­tion profes­sion­nelle. On se souvient que ce poste a été occupé précé­dem­ment par Jacques Chanut avant qu’il ne soit élu président natio­nal de la FFB, et plus récem­ment, par Gilles Cour­teix, avant qu’il ne devienne président du Medef Lyon Rhône. D’au­cuns prêtent d’ailleurs des ambi­tions natio­nales à Samuel Minot. Il n’est pas le seul à pouvoir prétendre à ce poste d’ici à 3 ans, d’autres prési­dents régio­naux ayant sensi­ble­ment le même âge que lui.

Norbert Fonta­nel dans les pas de Bernard Fonta­nel

Quant à la prési­dence de BTP Rhône et Métro­pole, elle pour­rait reve­nir à Norbert Fonta­nel, déjà membre du bureau et proche de Samuel Minot. Diri­geant avec son frère Joce­lyn du groupe fami­lial créé par Bernard Fonta­nel, leur père, en 1963, Norbert Fonta­nel s’ins­cri­rait ainsi dans les traces de son père qui fut président de BTP Rhône avant de prendre la prési­dence du Medef Lyon Rhône de 2008 à 2014. L’élec­tion du président de BTP Rhône et Métro­pole est fixée à la fin janvier 2023. Le secteur du bâti­ment pèse 18,2 milliards d’eu­ros de chiffre d’af­faires dans la région Auvergne-Rhône-Alpes avec 64 857 entre­prises qui emploie près de 150 000 sala­riés.