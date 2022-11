Séve­rine Girar­don (photo), la prési­dente de la Chambre des notaires du Rhône, a présenté ce jeudi, en compa­gnie de Sandrine Jacque­min-Van Gorp, membre de la Chambre des notaires du Rhône, le bilan du marché immo­bi­lier du Rhône. Malgré une baisse du volume de tran­sac­tion de loge­ments ces douze derniers mois (-2,7%), la prési­dente de la Chambre reste confiante : « A l’heure actuelle, nous ne cédons pas au catas­tro­phisme » affirme-t-elle. Tandis que les ventes de loge­ments dégrin­golent, le prix du mètre carré médian, lui, connaît une hausse, variant de 4,9% pour un appar­te­ment ancien à 5,2% pour un appar­te­ment neuf. « On arrive sur des prix assez hauts, il est donc logique que le nombre de tran­sac­tions ralen­tisse un peu », justi­fie Sandrine Jacque­min-Van Gorp. L’in­fla­tion des prix des maté­riaux de construc­tion tire vers le haut des maisons indi­vi­duelles (+7%), mais cela ne décou­rage pas les acqué­reurs : « C’est toujours surpre­nant, 31% d’entre vont acqué­rir leurs biens pendant 5 ans et c’est une tendance qui s’in­ten­si­fie, s’étonne Séve­rine Girar­don. Mais cela se rapproche de la durée moyenne des prêts bancaires aujourd’­hui. » Malgré des prix à la hausse, Sandrine Jacque­min-Van Gorp affirme ne pas ressen­tir de « décro­chages » au niveau des tran­sac­tions « Bien qu’il y ait moins d’offres de loge­ments dans le neuf notam­ment, le marché reste assez serein. On est curieuse de savoir comment ça va tour­ner » conclue-t-elle.

Valen­tine Briant