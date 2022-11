L’in­vité: Pascal Le Merrer, le direc­teur géné­ral des Jour­nées de l’éco­no­mie qui fêtent leur 15e édition. Retour sur l’aven­ture des Jeco et notam­ment la toute 1ère édition en pleine crise finan­cière. Quinze ans plus tard, les Jeco accueillent plus de 40 000 parti­ci­pants et orga­nisent 65 confé­rences avec 250 inter­ve­nants. Cette année, les Jeco s’in­té­ressent aux « Bifur­ca­tions de l’éco­no­mie ». Pascal Le Merrer présente les temps forts de ces Jeco 2022 dont Lyon Déci­deurs est parte­naire média.