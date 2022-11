Satis­fac­tion de l’équipe qui a préparé le congrès régio­nal de l’Ordre des experts-comp­tables Auvergne-Rhône-Alpes des 29 et 30 novembre prochain à Bourg-en-Bresse. Avec d’ores et déjà plus de 700 inscrits, ce congrès affiche complet, au-delà des espé­rances les plus opti­mistes. Le choix du thème n’est sans doute pas étran­ger à ce succès. « Nous avons voulu sortir de la tech­nique basique, aller sur un autre terrain, explique Odile Dubreuil, prési­dente du CROEC Auvergne-Rhône-Alpes. La prise en compte du facteur humain est essen­tielle pour fidé­li­ser, recru­ter, mana­ger. Nous devons sortir le nez du guidon et savoir donner du sens à nos vies profes­sion­nelles ». Entre ateliers et séances plénières, les experts-comp­tables se préparent à deux jour­nées bien remplies autour de cette théma­tique de « l’hu­main au cœur de nos préoc­cu­pa­tions ». Et c’est juste­ment en jouant la carte de l’hu­main que la profes­sion pense se construire un avenir. « Tous ceux qui expliquent que notre métier va dispa­raître remplacé par l’in­tel­li­gence arti­fi­cielle et les appli­ca­tions n’ont jamais mis les pieds dans un cabi­net comp­table », plaide Odile Dubreuil, sans nier que « la profes­sion doit faire face à de nouveaux chal­lenges, travailler d’une autre manière, se servir du digi­tal pour renfor­cer l’hu­main. Les confrères doivent avoir les outils, iden­ti­fier les problé­ma­tiques, sachant que l’ex­pert-comp­table restera toujours le premier conseiller du chef d’en­tre­prise. Nous voulons que nos travaux, nos réflexions profitent à l’en­semble de nos équipes ». Appor­ter de nouvelles idées, répondre à cette quête de sens qui s’ex­prime chez les plus jeunes, perce­voir les besoins des clients. Bref, les experts-comp­tables ont du pain sur la planche. Avec un objec­tif : « qu’ils ressortent très riches de ce congrès ».

82 nouveaux profes­sion­nels ont prêté serment

Le président du conseil natio­nal de l’Ordre des experts-comp­tables, Lionel Canesi, sera présent à Bourg-en-Bresse. Il animera, en tandem avec Odile Dubreuil, l’une des plénières sur les actua­li­tés de la profes­sion. Une profes­sion qui se renforce avec la pres­ta­tion de serment récente de 82 nouveaux experts-comp­tables en Auvergne-Rhône-Alpes. Ces 82 nouveaux profes­sion­nels inscrits au tableau de l’Ordre des experts-comp­tables Auvergne-Rhône-Alpes ont prêté serment au Palais de la Bourse devant leurs familles, les person­na­li­tés régio­nales et les élus de la profes­sion, voici deux semaines, en présence d’Odile Dubreuil, de Jacques Maureau, vice-président du conseil natio­nal de l’Ordre et d’Yves Chavent, 1er vice-président de la CCI Lyon Métro­pole, St-Etienne, Roanne. Une promo­tion parrai­née par Chris­tophe Fargier, président du groupe Ninkasi. Une promo­tion respec­tant presque parfai­te­ment la parité avec 39 femmes pour 43 hommes. Dans le Rhône, sur 32 nouveaux profes­sion­nels, 12 sont des femmes (37,5%) pour 20 hommes (62,5%). Ces 82 nouveaux experts-comp­tables rejoignent les 2 500 profes­sion­nels présents sur le terri­toire Auvergne-Rhône-Alpes.