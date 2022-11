Et une autre. Après avoir annoncé début octobre la reprise de la société Elec­tralpes, la branche éner­gie de Serfim pour­suit ses emplettes. Et confirme avoir repris au tout début de l’été la société Dorocq en Occi­ta­nie. Fondée en 1947 par Edmond Dorocq Père, la société Dorocq est instal­lée à Baron dans le Gard. Reprise en 1963 par Edmond Dorocq fils et diri­gée, depuis 1994, par Fabien Dorocq, le petit fils, (sous la respon­sa­bi­lité de Sébas­tin Bonnet) l’en­tre­prise est spécia­li­sée dans les travaux élec­triques. Elle inter­vient dans les domaines suivants : élec­tri­cité réseaux, élec­tri­cité géné­rale et indus­trielle, éclai­rage public, courant faible et auto­ma­tis­me… Serfim Ener­gie compte désor­mais 19 enti­tés implan­tées en Auvergne-Rhône-Alpes, Bour­gogne-Franche-Comté, Ile-de-France, Norman­die, Occi­ta­nie et PACA et pèse 200 millions d’eu­ros de chiffre d’af­faires. Le groupe Serfim déclare : « en élar­gis­sant ainsi sa palette de compé­tences et de savoir-faire tech­niques, nous nous posi­tion­nons comme un acteur complet de l’amé­na­ge­ment durable des terri­toires et de leurs infra­struc­tures, au service de l’amé­lio­ra­tion de la qualité de vie des habi­tants ».

+ de 500 millions de chiffre d’af­faires en 2022

Entre­prise fami­liale et indé­pen­dante, Serfim a réalisé 462 millions d’eu­ros de chiffre d’af­faires en 2021 et table sur une prévi­sion à plus de 500 millions d’eu­ros à la fin de cette année avec 2 600 sala­riés.

« En élar­gis­sant sa palette compé­tences et de savoir-faire tech­niques, Serfim se posi­tionne comme un acteur complet de l’amé­na­ge­ment durable des terri­toires et de leurs infra­struc­tures, au service de l’amé­lio­ra­tion de la qualité de vie des habi­tants », précise la direc­tion du groupe. Au 1er janvier 2023, Serfim se trans­forme en société à conseil de surveillance (présidé par Guy Mathio­lon) et direc­toire (présidé par Alexan­dra Mathio­lon, photo).