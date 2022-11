En créant le groupe immo­bi­lier Terré­sens (42 millions d’eu­ros de chiffre d’af­faires l’an dernier) en 2008, Géraud Cornillon souhai­tait renou­ve­ler le concept de rési­dence secon­daire, souvent consi­dé­rée comme un simple « produit finan­cier » par les proprié­taires. « Dans l’an­cien modèle, le gestion­naire garan­tis­sait un revenu et le proprié­taire jouis­sait peu ou pas de son bien explique Géraud Cornillon. Nous voulons rendre la rési­dence secon­daire simple et rentable. » Le groupe immo­bi­lier lyon­nais propose à la vente des rési­dences dans des région touris­tiques, à la mer et à la montagne, avec des parties communes dotées de spas et de piscines mais égale­ment un service de concier­ge­rie : « Il y a un concierge par rési­dence, qui va prépa­rer l’ap­par­te­ment du proprié­taire, garder les affaires entre deux séjours, indique Géraud Cornillon. On assure égale­ment des pres­ta­tions comme le ménage ménage, le linge … ». Globa­le­ment, le béné­fi­ciaire se rend dans son appar­te­ment 6 semaines par an, le reste du temps son appar­te­ment est mis en loca­tion et géré par Terré­sens. « Le proprié­taire touche en moyenne 3% de renta­bi­lité par an, sur un appar­te­ment qui vaut 400 000 euros, soit 12000 euros HT » précise Géraud Cornillon.

Une crois­sance galo­pante

Terré­sens conti­nue de se déve­lop­per et va livrer à la fin de l’an­née une nouvelle rési­dence à Serre Cheva­lier, mais égale­ment trois nouvelles rési­dences pour 2023 et a dans le même temps lancé deux nouveaux programmes immo­bi­liers à Carroz D’Arâches et Saint-Gervais-les-Bains, prévus pour 2025. « Nous essayons de faire entre 4 et 5 nouveaux projets par an à la montagne. On a de grosses années, on se déve­loppe beau­coup depuis 2/3 ans » affirme Géraud Cornillon. Terré­sens connaît une belle crois­sance depuis deux ans avec un chiffre d’af­faires qui double chaque année, celui de 2022 attein­dra d’ailleurs 75 millions d’eu­ros. « On prévoit de fran­chir la barre des 100 millions pour 2023 et on va embau­cher 40 personnes, dont entre 7 et 8 au siège social de Lyon. » Le groupe immo­bi­lier de 60 colla­bo­ra­teurs possède trois autres bureaux en France et deux à Londres et à Lisbonne.

Valen­tine Briant