C’est une belle acqui­si­tion que vient de fina­li­ser Ther­ma­dor Groupe en rache­tant à 100% la société moné­gasque DPI (Direct Pipe Indus­try), spécia­li­sée dans les cana­li­sa­tions plas­tiques pour les réseaux humides et secs. A savoir : des gaines, tubes, drains et raccords. Des produits utili­sés pour l’eau potable, les eaux usées, l’ir­ri­ga­tion, le drai­nage, les gaz et biogaz, les réseaux télé­com et élec­triques. Les clients de DPI se situent dans le négoce spécia­lisé, les majors de la construc­tion, des travaux publics et de l’ir­ri­ga­tion. Côté four­nis­seurs, DPI travaillent avec des ETI basées en Europe. La société moné­gasque devrait réali­ser un chiffre d’af­faires voisin de 60 millions d’eu­ros (98% en France) avec 18 personnes et une situa­tion finan­cière saine (près de 8,5 millions de tréso­re­rie au 30 juin 2022 compre­nant pour 14,5 millions d’af­fac­tu­rage, des capi­taux propres qui s’élèvent à 1,77 million et pratique­ment pas de dette bancaire).

Complé­ment éven­tuel de 5,1 millions début 2024

Pour acqué­rir DPI, Ther­ma­dor Groupe a déboursé 31 millions d’eu­ros en cash avec 2 prêts bancaires (à taux fixe) octroyés par CIC Lyon­naise de Banque et LCL pour une durée de 7 ans. Si le résul­tat opéra­tion­nel moyen de DPI atteint 3,8 millions d’eu­ros en 2022 et 2023, l’ac­qué­reur devra ajou­ter un complé­ment de prix de 5,1 millions. Les diri­geants actuels « restent enga­gés pour assu­rer la bonne inté­gra­tion dans le groupe Ther­ma­dor et la mise en place des syner­gies commer­ciales », précise la direc­tion du groupe de Saint-Quen­tin-Falla­vier. Grégory Urpi se voit ainsi confirmé comme direc­teur géné­ral et admi­nis­tra­teur de DPI.

Cette acqui­si­tion permet à Ther­ma­dor d’ajou­ter les travaux publics à son offre « bâti­ment et indus­trie » d’ac­ces­soires et maté­riels pour la circu­la­tion des fluides. L’ac­qué­reur précise que « DPI garde son indé­pen­dance commer­ciale pour pour­suivre son déve­lop­pe­ment dans des marchés très promet­teurs liés aux éner­gies renou­ve­lables, à la gestion de l’eau et aux télé­com­mu­ni­ca­tions ».

+ 10,8% à fin septembre

Le groupe présidé par Guillaume Robin a réalisé un chiffre d’af­faires de 417,7 millions d’eu­ros au 30 septembre dernier, en hausse de 10,8% par rapport aux neuf premiers mois de 2021. Sur le seul 3e trimestre, la crois­sance atteint + 14,1% à 130,1 millions. Les plus fortes progres­sions d’ac­ti­vité concernent la filiale histo­rique, Ther­ma­dor (acces­soires pour le chauf­fage et l’eau sani­taire) + 34,4%, mais aussi Sodeco (valves et robi­net­te­rie indus­trielle) + 31,8% et Axelair (maté­riels et acces­soires de venti­la­tion) + 22,2%).