Le groupe cimen­tier Vicat, basé à l’Isle d’Abeau, a réalisé un chiffre d’af­faires conso­lidé de 2,697 millards d’eu­ros au 30 septembre, en hausse de + 14,6%. Une crois­sance que l’on retrouve dans toutes les zones où Vicat est présent : France (+ 8%), Amériques (+ 27,4%), Asie (+ 17,6%), Médi­ter­ra­née (+ 56,8%), Afrique (+ 1,4%). L’unique repli constaté en Europe (hors France) s’ex­plique par la cession d’une acti­vité en Suisse. Sur le seul 3e trimestre, Vicat enre­gistre une progres­sion de 18,7% à 942 millions d’eu­ros. « La perfor­mance du groupe Vicat au 30 septembre reflète la rési­lience de ses marchés, et ce en dépit d’une base de compa­rai­son 2021 élevée », déclare Guy Sidos (photo), PDG de Vicat. Et de préci­ser : « Dans un contexte de très forte infla­tion, le groupe enre­gistre une solide progres­sion de son chiffre d’af­faires par rapport à la même période en 2021, soute­nue par des prix de vente en forte crois­sance sur l’en­semble des zones. Dans un contexte global qui offre peu de visi­bi­lité à court terme, notam­ment sur les coûts de l’éner­gie, le groupe pour­suit sa stra­té­gie d’amé­lio­ra­tion de sa perfor­mance indus­trielle, d’uti­li­sa­tion accrue des combus­tibles secon­daires, et de réduc­tion de son empreinte carbone, tout en menant une poli­tique de prix adap­tée à ce nouvel envi­ron­ne­ment ».

Inves­tis­se­ments revus à la baisse en 2023 et 2024

Le cimen­tier rappelle que les coûts éner­gé­tiques de Vicat ont repré­senté une enve­loppe de 400 millions d’eu­ros en 2021 dont 57% liés à l’achat de combus­tibles. Aussi, Vicat anti­cipe-t-il un EBITDA en baisse sur l’en­semble de l’an­née 2022. Le lance­ment de son usine de Ragland en Alabama a pesé sur la perfor­mance du 3e trimestre, même si cette dernière est désor­mais complè­te­ment opéra­tion­nelle et « fonc­tionne très bien ». Au total, Vicat aura consa­cré 400 millions d’eu­ros en 2022 à ses inves­tis­se­ments indus­triels, comme annoncé en début d’exer­cice. Chiffre qui sera en réduc­tion en 2023 et plus encore en 2024, compte tenu du contexte géné­ral et d’une volonté de réduire l’en­det­te­ment du groupe (la dette nette est passée de 1,2 milliard d’eu­ros à 1,7 milliard au 30 septembre compte tenu d’une forte progres­sion du besoin en fonds de roule­ment, mais aussi de l’ef­fet infla­tion sur les stocks). Les capi­taux propres de Vicat progressent de 2,54 à 2,88 milliards d’eu­ros au 30 septembre 2022.

Rappe­lons que Vicat (9 500 personnes), présent sur les marchés du ciment, du béton prêt à l’em­ploi et des granu­lats, a réalisé un exer­cice 2021 record. Le chiffre d’af­faires conso­lidé s’éle­vait à 3,123 milliards d’eu­ros (+ 11,2% et même + 16% de crois­sance orga­nique, subis­sant un effet devises défa­vo­rable de 3,6%) avec un EBITDA à 619 millions (+ 11%), soit un taux de marge de 20%. Le résul­tat net (part du groupe) s’éta­blis­sait à 204 millions (+ 31%).