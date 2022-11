Une nouvelle étape de taille dans le déve­lop­pe­ment de Y-Brush. La marque lyon­naise de brosse à dents au design atypique et qui garan­tit un bros­sage effi­cace en moins de 10 secondes, inau­gu­rait fin octobre sa nouvelle usine à Caluire, en présence de Philippe Cochet, maire (LR) de Caluire et de Laurent Fiard, président de Visia­tiv et ancien président du MEDEF Lyon-Rhône. Grâce à ce nouvel outil de produc­tion sur 1500 m2, déjà investi depuis avril dernier par les 30 colla­bo­ra­teurs de la start-up, Y-Brush entend tripler ses ventes d’an­née en année, après avoir déjà vendu 60 000 unités de sa brosse à dents inno­vante (en forme de Y et compo­sée de 35 000 fila­ments en nylon) en 2021. La marque réalise aujourd’­hui 70% de ses ventes en France, via son site inter­net, en plus d’être réfé­ren­cée dans des grandes enseignes type Fnac, Darty et Boulan­ger.

10 millions d’eu­ros d’in­ves­tis­se­ment d’ici 2025

« C’est un accom­plis­se­ment d’inau­gu­rer notre usine et de parti­ci­per à l’éco­no­mie natio­nale en inves­tis­sant et créant de l’em­ploi sur le terri­toire », se réjouit Benja­min Cohen, cofon­da­teur, avec Chris­tophe Cadot, de la start-up lancée en 2017 sous le nom FasTeech. La jeune pousse lyon­naise compte désor­mais inves­tir 10 millions d’eu­ros (dont 5 millions d’eu­ros de levée de fonds) dans son usine de produc­tion d’ici 2025, et accé­lé­rer ses efforts en créant de nouveaux postes dans les services de commu­ni­ca­tion, marke­ting, ventes et achats dans les années à venir. Après une première appa­ri­tion au CES de Las Vegas (le salon le plus impor­tant consa­cré à l’in­no­va­tion tech­no­lo­gique en élec­tro­nique) en 2020, Y-Brush sera de nouveau présente au rendez-vous améri­cain en janvier prochain, pour présen­ter ses trois nouvelles brosses à dents, et concou­rir aux CES Inno­va­tion Awards 2023.