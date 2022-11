Pourquoi prendre la parole sur Linkedin quand on est dirigeant ? Comment travailler son "personal branding" et être ambassadeur de sa propre marque sur ce réseau social ? Par quels moyens faire de mes collaborateurs des ambassadeurs de mon entreprise ? Autant de questions auxquelles Jane Fiori, co-fondatrice de l'agence White Mirror et Laura Bobe, directrice développement, ont répondu lors de leur premier Webinar

QUELQUES CHIFFRES SUR LINKEDIN

En 2022, pas moins de 63 millions de déci­deurs sont inscrits sur cette plate­forme BtoB, et

plus de 800.000 entre­prises françaises y sont repré­sen­tées, soit quasi­ment 85 % d’entre

elles. Pour­tant, moins de 100.000 français publient du contenu sur LinkedIn chaque

semaine. À noter égale­ment, 91% des cadres consi­dèrent ce réseau comme le meilleur

endroit pour trou­ver du contenu de qualité.

Dans tous les cas pour votre commu­ni­ca­tion, il est impor­tant de souli­gner la diffé­rence entre

profil person­nel et page profes­sion­nelle. Comme tous les autres réseaux sociaux, LinkedIn

et son algo­rithme préfèrent « pous­ser » des conte­nus venant de profils plutôt que d’une

page. Entre la publi­ca­tion venant d’une page et d’un profil, c’est forcé­ment celle du profil qui

l’em­porte en matière de visi­bi­lité accor­dée par l’al­go­rithme. Pour infor­ma­tion, vos posts ont

en moyenne 10 fois plus de visi­bi­lité orga­nique sur les pages de profils d’em­ployés que sur

votre page ! C’est pourquoi des stra­té­gies d’Em­ployee Advo­cacy sont mises en place :

l’objec­tif est de faire en sorte que les colla­bo­ra­teurs deviennent des ambas­sa­deurs de la

marque sur les réseaux sociaux et donnent plus de puis­sance aux messages de l’en­tre­prise.

Lorsqu’on parle de stra­té­gie social media, diffi­cile de faire l’im­passe sur les algo­rithmes et la

bonne recette pour les satis­faire ! Pour LinkedIn, les trois infor­ma­tions à garder en tête sont :

le temps passé sur votre post, les réac­tions à celui-ci et la régu­la­rité que vous pouvez

avoir dans vos publi­ca­tions. En effet, plus il y a de temps passé sur vos publi­ca­tions par

ceux qui les consultent, meilleures seront vos perfor­mances. Ainsi, même ceux qui

n’in­te­ra­gissent jamais avec vos conte­nus et se contentent de les lire, joue­ront un rôle dans

vos résul­tats !

Évidem­ment, susci­ter des réac­tions et surtout des likes et des commen­taires pendant les

premières minutes de vie du post est essen­tiel. Les partages eux, ont peu de poids pour

l’al­go­rithme, (aujourd’­hui en tous cas !), mais vont permettre de maxi­mi­ser l’ex­po­si­tion de

votre contenu. Ces preuves d’en­ga­ge­ment pour vos conte­nus plaisent à LinkedIn, qui vous

récom­pense en boos­tant la visi­bi­lité du post.

Enfin, la régu­la­rité reste un facteur clé de succès ! Si vous ne deviez rete­nir qu’une seule

chose sur ce point, ce serait : publiez peu mais régu­liè­re­ment ! Un post par semaine suffit,

s’il est perti­nent et à forte valeur ajou­tée.

POURQUOI PRENDRE LA PAROLE SUR LINKEDIN ?

Plusieurs objec­tifs et besoins de prise de parole sont possibles !

L’agence White Mirror en pointe 8 :

Pour incar­ner sa marque, et montrer son leader­ship et ses connais­sances sur un secteur,

ou encore gagner la confiance de ses pairs.

Pour montrer son exper­tise, et l’ex­per­tise de sa société, que ce soit de niche ou pas.

Pour être porte-parole de son entre­prise, la mettre en avant et être reconnu par ses pairs.

Pour pros­pec­ter, parce que vos cibles et pres­crip­teurs sont sur LinkedIn.

Pour atti­rer des talents et montrer que votre entre­prise est “THE PLACE TO WORK”.

Pour valo­ri­ser les autres, et montrer que l’en­tre­prise vit sans vous mais aussi que vos

équipes gèrent.

Pour être un soutien à la commu­ni­ca­tion corpo­rate, sans devoir y passer trop de temps.

Pour moti­ver les troupes et initier des stra­té­gies “d’em­ployee advo­cacy”.

C’est bien beau tout ça, mais quoi commu­niquer quand on prend la parole sur LinkedIn ?

Ici encore, l’agence digi­tale lyon­naise nous partage quelques pistes de réflexion qui pour­ront

nour­rir votre réflexion : des billets d’hu­meur, des rebonds sur l’ac­tua­lité, voire des coups de

gueule ! Vous pouvez aussi parta­ger l’ana­lyse de tendances dans votre secteur ou des

tribunes sur des prises de parole enga­gées. Plus simple­ment, il est possible de se faire relai

des actua­li­tés de votre entre­prise, telles que des nouveaux budgets signés, une

struc­tu­ra­tion interne, voire même une levée de fonds.

Si vous avez plutôt le profil d’un(e) commer­cial(e), vous pour­rez relayer des offres, faire des

focus produits ou sur des services, parte­naires ou four­nis­seurs. Pensez aussi à valo­ri­ser vos

équipes ou les recru­te­ments en cours !

COMMENT ÊTRE AMBASSADEUR DE VOTRE ENTREPRISE SUR LINKEDIN ?

Pensez à avoir une page entre­prise effi­cace ! L’Em­ployee Advo­cacy s’ap­puie sur la

commu­ni­ca­tion entre­prise, et donc :

● Sur une page entre­prise (neuve ou ancienne), dont la stra­té­gie a été défi­nie et est

une réus­site,

● Avec des conte­nus variés, à forte valeur ajou­tée (vidéos, inter­view, carrou­sel,

info­gra­phies…), et qui est animée plusieurs fois par semaine !

On part donc du prin­cipe qu’un profil et une page ne commu­niquent pas la même chose :

● La page prend la parole en tant qu’en­tité globale, alors qu’un profil parle en son nom,

● La page utilise le “nous”, alors que le profil utilise le “je”,

● La page parle de succès de l’en­tre­prise, alors que le profil peut mention­ner et

iden­ti­fier les parties prenantes de manière plus person­na­li­sée,

● La page ne peut pas parler de tout (dans le choix des sujets ou dans le détail des

sujets abor­dés) alors que le profil peut.

Comment défi­nir sa stra­té­gie d’Em­ployee Advo­cacy ?

Pour l’agence White Mirror, il faut d’abord faire le point sur les objec­tifs de cette stra­té­gie

d’Em­ployee Advo­cacy :

● Pourquoi j’ai besoin que mes colla­bo­ra­teurs soient ambas­sa­deurs de la marque ?

(même ques­tion que pour vous !)

● Pour chaque colla­bo­ra­teur, la stra­té­gie et le besoin peuvent être diffé­rents. On peut

solli­ci­ter un commer­cial pour la géné­ra­tion de lead, et un RH pour l’iden­ti­fi­ca­tion de

profils.

● Quels sont les temps forts de mon entre­prise ou les actua­li­tés que je veux diffu­ser au

plus grand nombre ? (Ex : 10 ans de mon entre­prise) = avoir un effet “buzz”.

● Quels sont les axes que je veux appuyer dans ma commu­ni­ca­tion LinkedIn ?

Et l’étape d’après, qu’est ce que c’est ?

Le relai des publi­ca­tions corpo­rate et la prise de parole sur LinkedIn, c’est donc la première

étape ! Et ensuite ? Nous vous invi­tons à contac­ter l’agence White Mirror pour la connaître !

