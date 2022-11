Les invi­tés : trois lauréats des Trophées des entre­prises fami­liales 2022: Gildas Collon, PDG du groupe SNAAM (spécia­lisé dans les arma­tures) et Grand Prix 2022. Entre 1998 (reprise à la barre du Tribu­nal de commerce de Lyon) et 2022, le chiffre d’af­faires de SNAAM a été multi­plié par 12, passant de 30 millions à plus de 350 millions d’eu­ros et les effec­tifs sont passés de 250 à plus de 1 000 sala­riés aujourd’­hui répar­tis sur 31 usines.

Autres lauréats inter­ro­gés: Sylvie Guinard, PDG de Thimon­nier, spécia­li­sée dans les machines d’em­bal­lages souples (coup de coeur du jury) et Bruno Neyret, diri­geant de Neyret Group (trophée de la réin­dus­tria­li­sa­tion), spécia­lisé dans les machines auto­ma­tiques d’as­sem­blage.