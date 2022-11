Présenté à l'occasion de la cérémonie des Trophées des entreprises familiales, l'Observatoire des Entreprises Familiales 2022, co-réalisé par implid, Lyon Décideurs et Ipsos, dégage les grands enjeux à venir pour les entreprises familiales de la région Auvergne-Rhône-Alpes et d'analyser le niveau de préparation de leur organisation.

« Les trans­mis­sions d’en­tre­prises réus­sies sont celles qui sont bien prépa­rées » Voici résumé, par le Pdg d’im­plid Jean-Loup Rogé (photo), le prin­ci­pal ensei­gne­ment de l’Ob­ser­va­toire des Entre­prises Fami­liales 2022, co-réalisé par implid, Lyon Déci­deurs et Ipsos, qui s’in­té­resse à six théma­­tiques (prépa­­ra­­tion de la trans­­mis­­sion de la propriété fami­liale, prépa­ra­tion de la succes­sion de la direc­tion opéra­tion­nelle, profes­sion­na­li­sa­tion du système de gouver­nance, élabo­ra­tion de la charte fami­liale et du pacte d’ac­tion­naires, finan­ce­ment et poli­tique d’in­ves­tis­se­ment et freins à l’évo­lu­tion d’une entre­prise fami­liale). Et si 66% des entre­prises inter­ro­gées se disent prépa­rées à la trans­mis­sion, il s’agit en réalité pour elles de l’avoir envi­sa­gée plutôt que de l’avoir réel­le­ment struc­tu­rée. Avec, pour première problé­ma­tique d’iden­ti­fier un poten­tiel succes­seur fami­lial. Selon l’ob­ser­va­toire, 71% des entre­prises se disent bien prépa­rée à la succes­sion de la direc­tion opéra­tion­nelle. « Il y a une vraie prise de conscience de l’im­por­tance de la quali­fi­ca­tion du candi­dat comme critère de choix dans la direc­tion opéra­tion­nelle. L’hu­main, la psycho­lo­gie et le rela­tion­nel ont égale­ment beau­coup d’im­por­tance. Ce proces­sus demande donc de l’an­ti­ci­pa­tion alors que les diri­geants qui souhaitent céder y pense souvent trop tard », souligne Jean-Loup Rogé.

« Faire perdu­rer des valeurs et pour­suivre une belle histoire »

Autres ensei­gne­ments, si 93% des personnes inter­ro­gées se disent bien prépa­rées en matière de gouver­nance, seule­ment 42% se disent à niveau en matière de charte et de pacte fami­lial. Ce qui veut dire que peu d’en­tre­prises sont sensi­bi­li­sées à défi­nir la ligne direc­trice – valeurs, mission, raison d’être… – autour de laquelle elles doivent s’or­ga­ni­ser. Côté finan­ce­ment et poli­tique d’in­ves­tis­se­ment, 84 % se disent à niveau en matière de liqui­di­tés des actions et de poli­tique d’in­ves­tis­se­ment. Toute­fois, l’Ob­ser­va­toire révèle que les oppor­tu­ni­tés de déve­lop­pe­ment sont saisies tant qu’elles sont finançables par des moyens internes. « Les entre­prises fami­liales s’ins­crivent dans le temps et ne font pas de distri­bu­tion de divi­dendes force­nés. La seule limite de ce modèle, c’est qu’elles s’ouvrent peu aux inves­tis­seurs exté­rieurs dans le but de conser­ver leur indé­pen­dance, et cela peut limi­ter le déve­lop­pe­ment de l’en­tre­prise », reprend Jean-Loup Rogé. Et de conclure : « La trans­mis­sion d’une entre­prise fami­liale fait perdu­rer les valeurs de cette entre­prise et permet de pour­suivre une belle histoire. Il n’y a donc jamais de mauvaise trans­mis­sion ».

