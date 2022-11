La famille Gruy a coché la date du 14 septembre prochain. Ce jour-là, Chris­tophe Gruy fêtera ses 65 ans et quit­tera la direc­tion opéra­tion­nelle du groupe Maïa (400 colla­bo­ra­teurs). C’est sa fille Cons­tance Gruy, l’ac­tuelle direc­trice géné­rale délé­guée, qui pren­dra sa succes­sion à la tête de l’ETI lyon­naise spécia­li­sée dans la réali­sa­tion d’in­fra­struc­tures. Une trans­mis­sion réflé­chie depuis plusieurs années : « L’idée a commencé à germer il y a six ans quand mon père a cédé la branche « éner­gies renou­ve­lables » du groupe. Nous nous sommes alors posé la ques­tion de quoi faire de la partie histo­rique : vendre ou trans­mettre ? C’est impor­tant de réflé­chir à cela à l’avance », rapporte la tren­te­naire qui travaillait alors dans la finance. Une ques­tion à laquelle elle répon­dra rapi­de­ment en inté­grant Maïa. Jusqu’à désor­mais parta­ger le bureau de son père au siège du groupe installé à l’An­tiquaille. Un bureau de la direc­tion que Cons­tance Gruy parta­gera ensuite avec son frère qui fait actuel­le­ment ses classes en navi­guant de métier en métier au sein du groupe. « A terme, l’objec­tif est de se parta­ger les rôles de la prési­dence et de la direc­tion géné­rale », pour­suit Cons­tance Gruy. Côté capi­tal de l’en­tre­prise, la trans­mis­sion sera assu­rée par le biais d’un pacte Dutreil. Et si Chris­tophe Gruy décla­rait, il y a quelques mois dans nos colonnes, que « c’est dur de passer le pouvoir, même à sa fille », l’in­verse est égale­ment vrai : « C’est dur de succé­der à son père, surtout quand il a eu autant de réus­site. Car cela veut dire prendre sa place », sourit-elle.

« Pas un matin où je regrette »

Diri­geant des Auto­cars Maison­neuve (350 colla­bo­ra­teurs) fondé au début des années 60 par son grand-père, Jean-Baptiste Maison­neuve, a fait, lui, un choix radi­ca­le­ment opposé avec la cession, au début de l’an­née, de l’en­tre­prise fami­liale au fonds d’in­ves­tis­se­ment CFTR. La déci­sion peut éton­ner au premier abord, mais le quadra­gé­naire – qui n’était pas dans l’ur­gence de trou­ver un repre­neur – explique l’opé­ra­tion de façon très ration­nelle : « Nous évoluons dans un marché en pleine concen­tra­tion, et j’es­time dans ce contexte que l’en­tre­prise doit doubler de taille au cours des prochaines années. C’est ce qui m’a amené à réflé­chir à faire rentrer un fonds au capi­tal. Nous avons racheté plusieurs entre­prises par le passé, et aujourd’­hui c’est notre tour », résume Jean-Baptiste Maison­neuve, qui précise : « J’ai toujours consi­déré que dans « entre­prise fami­liale » il y a d’abord entre­prise, puis fami­liale en second. Ce qui veut dire qu’il ne faut pas aller contre le sens du marché ou de l’his­toire en voulant conser­ver à tout prix le côté fami­lial de l’en­tre­prise », affirme le diri­geant, qui reste en poste pour une durée indé­fi­nie. Et, dit-il aujourd’­hui, « il n’y a pas un matin où je regrette cette déci­sion qui était mûre­ment réflé­chie ». Une façon de conce­voir les choses qui n’au­rait, en tout cas, pas choqué le père et l’oncle de Jean-Baptiste Maison­neuve à qui il a succédé à la fin des années 2000. « Nous étions six enfants à être de poten­tiels succes­seurs. Avant que je rachète l’en­tre­prise en LBO, ils nous disaient toujours que ce n’était pas grave si personne n’était candi­dat, car ils trou­ve­raient toujours des repre­neurs », s’amuse Jean-Baptiste Maison­neuve.

« Faire perdu­rer les valeurs de l’en­tre­prise »



Âgé de 54 ans, Jean-Loup Rogé n’est pas pressé, non plus, de trans­mettre son groupe spécia­lisé dans les métiers du chiffre, du droit et du conseil aux entre­prises implid (1000 colla­bo­ra­teurs). Mais cela fait déjà « sept ou huit ans que j’ai entamé une réflexion », rapporte le diri­geant qui compte 70 asso­ciés/action­naires à son capi­tal. Le cadre légal des socié­tés pluri­pro­fes­sion­nelles d’exer­cice (SPE) ne le permet pas aujourd’­hui, mais il aime­rait dans le futur céder ses parts à une fonda­tion qui chapeau­te­rait l’en­semble du groupe. « L’objec­tif serait de trans­mettre à l’en­semble des asso­ciés », rapporte-t-il. Trois entre­prises et trois options de trans­mis­sions diffé­rentes. Ce qui fait dire à Jean-Loup Rogé « qu’il n’y a pas de mauvaise façon de trans­mettre car cela permet toujours de faire perdu­rer les valeurs d’une entre­prise ».