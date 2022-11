Retrouvez le palmarès de la cérémonie des Trophées des entreprises familiales Lyon Déci­deurs – Société Géné­rale – Banque Rhône-Alpes. Premier lauréat : Clauger

La société Clau­ger, spécia­liste du froid indus­triel et du trai­te­ment d’air, a reçu le prix de l’in­ter­na­tio­nal lors de la céré­­mo­­nie des trophées des entre­­prises fami­­liales Lyon Déci­­deurs – Société Géné­­rale – Banque Rhône-Alpes, mercredi soir au siège de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Fondée en 1971 par Paul Mins­sieux et aujourd’­hui diri­gée depuis 2006 par Frédé­ric Mins­sieux, Clau­ger crée de la valeur en déve­lop­pant des solu­tions effi­cientes, tout en parti­ci­pant à la préser­va­tion des ressources de la planète : utili­sa­tion de fluides frigo­ri­gènes natu­rels (NH3, CO2, propane, etc.), réduc­tion des gaz à effet de serre (GES), récu­pé­ra­tion d’éner­gie sur les rejets fatals, opti­mi­sa­tion des consom­ma­tions éner­gé­tiques ou encore la décar­bo­na­tion…

Ces dernières années, la société a su accé­lé­rer son déve­lop­pe­ment à l’in­ter­na­tio­nal avec la créa­tion de filiales et l’ac­qui­si­tion de socié­tés, notam­ment en Europe et aux USA.

Le trophée a été remis par Michel Bague­nault (Insti­tut Mérieux) à Frédé­ric Minsieux.