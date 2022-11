Retrouvez le palmarès de la cérémonie des Trophées des entreprises familiales Lyon Déci­deurs – Société Géné­rale – Banque Rhône-Alpes. Deuxième lauréat : Iserba.

La société Iserba, spécia­liste de la main­te­nance immo­bi­lière, a reçu le prix de la crois­sance lors de la céré­­mo­­nie des trophées des entre­­prises fami­­liales Lyon Déci­­deurs – Société Géné­­rale – Banque Rhône-Alpes, mercredi soir au siège de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

« Avec 44 ans d’ex­per­tise et une crois­sance constante de 10 % par an, nous œuvrons à rendre la vie meilleure, en appor­tant le maxi­mum de confort aux clients loca­taires et aux clients parti­cu­liers. » Fondée par Henri Degorce en 1978, Thierry Degorce et Natha­lie Voisin, respec­ti­ve­ment Président direc­teur géné­ral et Direc­teur géné­ral délé­gué, prennent la succes­sion en 2006 de leur père à la tête de l’en­tre­prise et apportent une nouvelle vision, sur la voie de la main­te­nance proac­tive.

Avec 1450 colla­bo­ra­teurs, 90 sites en France et 2 500 000 inter­ven­tions par an, l’en­tre­prise fami­liale s’est dotée en 2015 d’une Acadé­mie de forma­tion agréée afin de renfor­cer les compé­tences de ses équipes. Après l’ac­qui­si­tion de plusieurs autres entre­prises, dont Aptys, une entre­prise dédiée à l’in­for­ma­tique et Seva­nova, une agence de commu­ni­ca­tion « 360° » en 2021, le groupe Iserba ne cesse de se renou­ve­ler pour être aujourd’­hui un acteur de réfé­rence dans le monde de la main­te­nance immo­bi­lière.

Le trophée a été remis par Philippe Duval (implid) à Thierry Degorce et Natha­lie Voisin.