Retrouvez le palmarès de la cérémonie des Trophées des entreprises familiales Lyon Déci­deurs – Société Géné­rale – Banque Rhône-Alpes. Quatrième lauréat : la carrosserie Vidon.

C’est une aven­ture qui dure depuis plus de 160 ans. La carros­se­rie Vidon a reçu le prix de la longé­vité lors de la céré­­mo­­nie des trophées des entre­­prises fami­­liales Lyon Déci­­deurs – Société Géné­­rale – Banque Rhône-Alpes, mercredi soir au siège de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

En instal­lant son atelier de char­ron­nage à Pusi­gnan en 1860, François Vidon a donné le coup d’en­voi d’une belle saga fami­liale. Si la petite affaire fabriquait et répa­rait à l’époque des calèches et des charettes, elle est aujourd’­hui un exemple d’adap­ta­tion et de crois­sance.

Après la construc­tion d’un nouveau site en zone indus­trielle en 1993, la créa­tion de la holding en 2014, le dernier tour­nant de la vie de l’en­tre­prise fami­liale se fait cette année, en mai 2022, avec un nouveau démé­na­ge­ment en zone indus­trielle pour doubler la produc­tion. Joce­lyn Vidon, la dernière géné­ra­tion, rentre en 1995 dans l’en­tre­prise pour gérer l’un des deux ateliers de la carros­se­rie. Avec des objec­tifs de déve­lop­pe­ment de points de vente, de montage et de service à l’échelle régio­nale, la carros­se­rie Vidon affiche cinq géné­ra­tions au service du trans­port.

Le trophée a été remis par Jérôme Rieux (Groupe Adequat) à Thierry et Joce­lyn Vidon.