Retrouvez le palmarès de la cérémonie des Trophées des entreprises familiales Lyon Déci­deurs – Société Géné­rale – Banque Rhône-Alpes. Cinquième lauréat : les Ateliers Ragot.

Les Ateliers Ragot, experts de la confec­tion et l’ins­tal­la­tion de toiles et bâches sur-mesure, ainsi que de la selle­rie, ont reçu le prix de l’in­no­va­tion lors de la céré­­mo­­nie des trophées des entre­­prises fami­­liales Lyon Déci­­deurs – Société Géné­­rale – Banque Rhône-Alpes, mercredi soir au siège de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Créées en 1981 par Claude Ragot, un sellier issu des Compa­gnons du devoir, les Ateliers Ragot, aujourd’­hui diri­gés par sa fille Brigitte Ragot, conjuguent savoir-faire et expé­rience.

L’en­tre­prise a diver­si­fié ses acti­vi­tés en inté­grant des inno­va­tions tech­no­lo­giques comme la soudure haute fréquence, des machines d’as­sem­blage et égale­ment d’autres spéci­fi­ci­tés comme la dépres­sion d’air, un prérequis pour des appli­ca­tions rele­vant de la sécu­rité civile. Depuis plus de 40 ans, l’en­tre­prise fami­liale a su déve­lop­per une exper­tise et une renom­mée dans les domaines de la selle­rie, l’agen­ce­ment et la mise en œuvre de solu­tions textiles tech­niques pour la protec­tion solaire, l’ar­chi­tec­ture textile, l’ap­pli­ca­tion médi­cale, l’au­to­mo­bile, les équi­pe­ments de sécu­rité, l’agen­ce­ment inté­rieur…

Le trophée a été remis par Jean-Claude Conda­min (Soge­lym Dixence) à Claude et Brigitte Ragot.