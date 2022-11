Retrouvez le palmarès de la cérémonie des Trophées des entreprises familiales Lyon Déci­deurs – Société Géné­rale – Banque Rhône-Alpes. Troisième lauréat : Mazaud.

Cécile Mazaud, prési­dente de la société Mazaud, a reçu le prix de la RSE lors de la céré­­mo­­nie des trophées des entre­­prises fami­­liales Lyon Déci­­deurs – Société Géné­­rale – Banque Rhône-Alpes, mercredi soir au siège de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Mazaud est un groupe multi-acti­vi­tés qui propose une approche globale pour répondre aux enjeux envi­ron­ne­men­taux : ingé­nie­rie en éco-concep­tion, construc­tion neuve et réno­va­tion, valo­ri­sa­tion de patri­moine et forma­tion « Bâti­ment durable ».

Au profit de son terri­toire et de ses habi­tants, le groupe Mazaud parti­cipe à « Bâtir la vi(ll)e durable » en faisant de la qualité tech­nique et envi­ron­ne­men­tale de ses construc­tions une prio­rité, mais égale­ment en agis­sant en faveur de l’em­ploi local, l’in­ser­tion, la mixité et la soli­da­rité.

Le trophée a été remis par Jean-Luc Rauni­cher (Medef Auvergne-Rhône-Alpes) à Cécile Mazaud, qui en rache­tant l’en­tre­prise en 2019, est deve­nue la 5ème géné­ra­tion à diri­ger l’en­tre­prise fami­liale fondée en 1925.