Retrouvez le palmarès de la cérémonie des Trophées des entreprises familiales Lyon Déci­deurs – Société Géné­rale – Banque Rhône-Alpes. Sixième lauréat : Neyret Group.

Le groupe fami­lial Neyret a remporté le prix de la réin­dus­tria­li­sa­tion lors de la céré­­mo­­nie des trophées des entre­­prises fami­­liales Lyon Déci­­deurs – Société Géné­­rale – Banque Rhône-Alpes, mercredi soir au siège de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fort d’une riche carrière dans l’in­dus­trie du briquet et des anti­vols auto­mo­biles, notam­ment dans le déve­lop­pe­ment de nouveaux produits et de leur indus­tria­li­sa­tion, Guy Neyret lance son entre­prise de machines spéciales d’as­sem­blage en mars 1987. Son fils Bruno Neyret le rejoint en 2016, après un parcours de vingt années en tant que diri­geant, pour reprendre l’en­semble des opéra­tions et le déve­lop­pe­ment du groupe. Depuis, Neyret Group a mutli­plié son chiffre d’af­faires par trois et mise sur un rayon­ne­ment inter­na­tio­nal et une forte puis­sance à l’ex­port.

La groupe a notam­ment créé une filiale en Chine, construit une usine moderne en Norman­die, étendu son site de produc­tion à Chapo­nost et fait en 2021 l’ac­qui­si­tion de Frank­lin Auto­ma­tion aux États-Unis. Parmi les machines du groupe Neyret : le stylo BIC 4 couleurs, les connec­teurs élec­triques des panneaux solaires, les connec­teurs pour refroi­dir les batte­ries des voitures élec­triques, des valves parfum, des inha­la­teurs, les cones bioMé­rieux, les valves d’ir­ri­ga­tion…

Le trophée a été remis par Stépha­nie Pernod, 1ère vice-prési­dente de la Région, délé­guée à l’éco­no­mie à la relo­ca­li­sa­tion et à la préfé­rence régio­nale et numé­rique, à Bruno Neyret.