Retrouvez le palmarès de la cérémonie des Trophées des entreprises familiales Lyon Déci­deurs – Société Géné­rale – Banque Rhône-Alpes. Huitième et dernier lauréat : SNAAM.

Suite et fin du palma­­rès des Trophées des entre­­prises fami­­liales. Le Groupe SNAAM a remporté le Grand Prix 2022 des entre­­prises fami­­liales lors de la céré­­mo­­nie des Trophées des entre­­prises fami­­liales Lyon Déci­­deurs – Société Géné­­rale – Banque Rhône-Alpes, mercredi soir au siège de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. « Ce trophée est une belle occa­sion pour nous de donner de la visi­bi­lité à un groupe fami­lial lyon­nais à dimen­sion natio­nale, leader sur son marché et ayant entamé avec succès une trans­mis­sion ambi­tieuse », souligne Gildas Collon, Président de SNAAM.

Repris en mars 1998 à la barre du Tribu­nal de commerce de Lyon, le groupe SNAAM est rede­venu très rapi­de­ment le leader français des solu­tions pour le béton armé. « Notre mission : opti­mi­ser la perfor­mance de tous les chan­tiers, du génie-civil à la maison indi­vi­duelle, grâce à nos solu­tions inno­vantes et tech­niques », précise Gildas Collon. En 24 ans, SNAAM a multi­plié par douze son chiffre d’af­faires pour atteindre cette année plus de 350 millions d’eu­ros avec un effec­tif passant de 260 à plus de 1 000 colla­bo­ra­teurs.

31 unités de produc­tion répar­ties dans toute la France

Durant ces vingt-quatre dernières années, l’en­tre­prise fami­liale a su élar­gir son empreinte sur le terri­toire natio­nal avec quatorze nouvelles usines ache­tées ou construites et de nombreux chan­tiers d’en­ver­gure comme la centrale nucléaire de Flaman­ville. Aujourd’­hui, le groupe se moder­nise et pour­suit son déve­lop­pe­ment en anti­ci­pant les tendances de fond du secteur de la construc­tion : l’in­dus­tria­li­sa­tion des proces­sus, la numé­ri­sa­tion de l’in­for­ma­tion avec le déve­lop­pe­ment du BIM et la sensi­bi­li­sa­tion à la respon­sa­bi­lité sociale et envi­ron­ne­men­tale des entre­prises.

Basé à Lyon, le groupe possède 31 unités de produc­tion répar­ties dans toute la France (soit 150 000 m² d’usine sur 600 000 m² de terrain). Fort de ses succès et d’une équipe de direc­tion renfor­cée par Alexis Collon, SNAAM entend conti­nuer sa marche en avant (renfor­ce­ment des capa­ci­tés de produc­tion, élar­gis­se­ment de la gamme de produits, déve­lop­pe­ment de nouveaux services) pour asseoir un peu plus son statut de leader français des solu­tions pour le béton armé.

Le trophée a été remis par Didier Pari­set, direc­­teur régio­­nal de la Société Géné­­rale, et Philippe Dela­carte, président du Direc­toire de la Banque Rhône-Alpes, à Gildas et Alexis Collon.