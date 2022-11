Retrouvez le palmarès de la cérémonie des Trophées des entreprises familiales Lyon Déci­deurs – Société Géné­rale – Banque Rhône-Alpes. Septième lauréat : Thimonnier.

Fondée en 1870, l’en­tre­prise fami­liale Thimon­nier a reçu le prix du Coup de coeur du jury lors de la céré­­mo­­nie des trophées des entre­­prises fami­­liales Lyon Déci­­deurs – Société Géné­­rale – Banque Rhône-Alpes, mercredi soir au siège de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Depuis ses locaux de Saint-Germain-au-Mont d’Or, Thimon­nier produit des machines d’em­bal­lages souples pour produits sensibles expor­tées dans 150 pays et sur les cinq conti­nents. Avec 90 colla­bo­ra­teurs, 16,2 millions d’eu­ros de chiffre d’af­faires et un carnet de commandes bien rempli, l’en­tre­prise fami­liale travaille à 85% à l’ex­port. « Il y a plus de 3 000 remplis­seuses et soudeuses Thimon­nier en fonc­tion­ne­ment dans le monde pour une produc­tion annuelle de 20 milliards de poches », précise la diri­geante Sylvie Guinard, aussi prési­dente natio­nale de l’Inpi. Ces machines sont utili­sées aussi bien dans l’ali­men­taire (eau, lait, jus de fruit, etc.), la déter­gence (les berlin­gots), ou la cosmé­tique que dans le médi­cal (poches de perfu­sion).

Thimon­nier accom­pagne aussi les trans­for­ma­tions envi­ron­ne­men­tales en favo­ri­sant les écore­charges, sur des machines éco-conçues. « Nous essayons de montrer que marcher sur les deux pieds de l’in­no­va­tion et l’in­ter­na­tio­nal permet d’ac­com­pa­gner les profondes trans­for­ma­tions de marchés et de tech­no­lo­gies. »

Le trophée a été remis par Chris­tine Baldy-Ngayo (emlyon) à Sylvie Guinard.