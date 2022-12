Belle fin d’an­née pour Altheora, la société spécia­li­sée dans la trans­for­ma­tion des maté­riaux compo­sites. Béné­dicte Durand (photo), direc­trice géné­rale de l’en­tre­prise ardé­choise, vient d’an­non­cer coup sur coup l’ac­qui­si­tion de Chris-France Plas­tiques, une société experte en déve­lop­pe­ment et produc­tion de pièces en injec­tion ther­mo­plas­tique de grand format et la fina­li­sa­tion de son émis­sion d’obli­ga­tions conver­tibles pour un montant global de 3,6 millions d’eu­ros. Cette émis­sion obli­ga­taire s’ins­crit dans le cadre d’une augmen­ta­tion de capi­tal de 6,7 millions d’eu­ros compre­nant la mise en place d’une dette bancaire d’un montant de 3 millions sous­crite auprès de Bpifrance et d’Arkéa d’une matu­rité de 7 ans et ces 3,6 millions d’OC.

100 millions d’eu­ros en 2026

Avec ces moyens finan­ciers renfor­cés, Altheora confirme ses grands axes stra­té­giques mixant crois­sance orga­nique et crois­sance externe avec l’am­bi­tion de faire du groupe ardé­chois un leader euro­péen de la concep­tion et de la fabri­ca­tion de pièces en maté­riaux compo­sites et poly­mères et l’objec­tif de deve­nir la « 1ère ETI perfor­mante et respon­sable, capable de géné­rer de la crois­sance durable et de contri­buer à la réin­dus­tria­li­sa­tion de son terri­toire en attei­gnant 100 millions d’eu­ros de chiffre d’af­faires à l’ho­ri­zon 2026 ».

Située au cœur de la Plas­tics Vallée à Oyon­nax, Chris-France Plas­tiques travaille pour diffé­rents secteurs tels que le BTP (trai­te­ment de l’eau, élec­tri­cité), l’au­to­mo­bile, les sports et loisirs, ainsi que la grande distri­bu­tion. Son site de produc­tion (14 000 m2) s’ap­puie sur des moyens de produc­tion perfor­mants allant de 25 à 2 300 tonnes. Il maîtrise toutes les tech­niques d’injec­tion et répond ainsi aux problé­ma­tiques les plus diverses, de la petite à la grande série. L’en­tre­prise oyon­naxienne est recon­nue pour sa capa­cité à garan­tir la qualité des pièces et fonc­tions issues da cahiers des charges complexes et très spéci­fiques. Son chiffre d’af­faires est supé­rieur à 10 millions d’eu­ros.

Une opéra­tion struc­tu­rante

Chris-France Plas­tiques entre dans le péri­mètre de conso­li­da­tion d’Altheora à partir du 31 décembre 2022. Commen­tant cette acqui­si­tion et le renfor­ce­ment des moyens finan­ciers d’Altheora, Béné­dicte Durand déclare : « Nous sommes très fiers d’avoir réussi à mobi­li­ser des acteurs majeurs pour nous accom­pa­gner dans un plan ambi­tieux que nous portons, mes équipes et moi-même. Avec l’ac­qui­si­tion de Chris-France Plas­tiques, annon­cée le 20 décembre 2022, le Groupe réalise déjà une opéra­tion struc­tu­rante, en ligne avec les objec­tifs clai­re­ment défi­nis dans notre plan stra­té­gique. Je remer­cie vive­ment nos nouveaux parte­naires de leur confiance et de leur soutien pour faire d’Al­theora un acteur engagé et respon­sable de la filière. »