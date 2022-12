Bourse & Valeurs #151, avec Olivier Soula (Adocia)

L’in­vité : Olivier Soula, co-fonda­teur et direc­teur géné­ral délé­gué d’Adocia fait le point sur les avan­cées de la biotech lyon­naise spécia­li­sée dans les trai­te­ments inno­vants en matière de diabète et d’obé­sité. Deux mala­dies qui touchent respec­ti­ve­ment 537 millions et 1,9 milliard de personnes dans le monde. La stra­té­gie d’Adocia s’ap­puie sur des plate­formes tech­no­lo­giques proprié­taires avec une forte stra­té­gie de propriété intel­lec­tuelle. Adocia détient 25 familles de brevets.

À fin septembre, lors de l’en­re­gis­tre­ment de cette émis­sion dans le cadre du Forum Lyon Pôle Bourse, Adocia dispo­sait d’une tréso­re­rie de 20,1 millions de dollars et pouvait comp­ter sur 80 millions de dollars de paie­ments d’étapes de déve­lop­pe­ment à venir du parte­na­riat stra­té­gique avec le groupe chinois Tong­hua Dong­bao.