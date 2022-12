L’in­vité : Mathieu Boulan­ger, PDG de Roctool, société savoyarde spécia­li­sée dans les tech­no­lo­gies de chauf­fage et refroi­dis­se­ment des moules pour les plas­tiques et les compo­sites. Au 1er semestre 2022, Roctool a vu son chiffre d’af­faires croître de 42% à 4,1 millions d’eu­ros avec un résul­tat net posi­tif de 80 000 euros contre 1,2 million d’eu­ros de pertes au 1er semestre 2021. Inter­rogé à l’oc­ca­sion du Forum Lyon Pôle Bourse, fin septembre dernier, Mathieu Boulan­ger décla­rait: « la percée des tech­no­lo­gies de Roctool pour soute­nir les solu­tions et appli­ca­tions écores­pon­sables auprès d’un nombre crois­sant de donneurs d’ordres de tout premier plan, doublée d’une amélio­ra­tion crois­sante de nos résul­tats, ouvre la voie à un véri­table chan­ge­ment de dimen­sion« .

En 2023, Roctool pense pouvoir mener à bien de grands projets dans les secteurs auto­mo­bile, beauté, élec­tro­nique et devrait signer un 1er contrat de déve­lop­pe­ment dans le solaire. Basée au Bour­get du Lac (siège et centre de R & D), Roctool possède aussi des bureaux et des plate­formes au Japon, à Taïwan, en Alle­magne et en Chine.