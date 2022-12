Bourse & Valeurs #154, avec Miguel Payro (GeNeuro)

L’in­vité : Miguel Payro, direc­teur admi­nis­tra­tif et finan­cier de GeNeuro, société basée à Genève avec un centre de R & D à Lyon et l’Insti­tut Mérieux comme premoer action­naire (39,1%) aux côtés d’Eclo­sion 2 (25,5%), Servier (5,4%), Invesco Ltd (9,9%) et le public (19%). Cotée en bourse depuis le prin­temps 2016, GeNeuro est une société biophar­ma­ceu­tique déve­lop­pant de nouveaux trai­te­ments pour les mala­dies neuro­dé­gé­né­ra­tives et auto-immunes telles que la sclé­rose en plaques et les consé­quences graves du Covid long.

En novembre, GeNeuro a recruté ses premiers patients dans cinq centres suisses pour un 1er essai clinique de méde­cine person­na­li­sée évaluant le Teme­li­mab contre le Covid long. GeNeuro détient les droits sur 17 familles de brevets qui protègent sa tech­no­lo­gie. Inter­rogé dans le cadre du Forum Lyon Pôle Bourse fin septembre, Miguel Payro fait le point sur l’ac­ti­vité de GeNeuro dont la posi­tion de tréso­re­rie s’éta­blit à 9,6 millions € au 30 septembre 2022 avec un finan­ce­ment des acti­vi­tés assuré jusqu’à fin 2023.