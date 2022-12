CRCC Lyon-Riom : Olivier Arthaud succède à Sylvain Boccon-Gibod

Chan­ge­ment à la tête de la Compa­gnie régio­nale des commis­saires aux comptes –CRCC– Lyon Riom. Olivier Arthaud va prendre, début janvier 2023, la suite de Sylvain Boccon-Gibod qui lui avait succédé en janvier 2019. Quatre ans après, Olivier Arthaud (photo), reprend les commandes d’une compa­gnie régio­nale qui s’étend sur 7 dépar­te­ments (les 4 de l’an­cienne région Auvergne ainsi que l’Ain, la Loire et le Rhône) et qu’il avait présidé entre 2015 et fin 2018. Expert-comp­table et commis­saire aux comptes depuis 1999, Olivier Arthaud a été asso­cié chez GVGM de 1999 à 2016. Il pour­suit sa carrière comme asso­cié fonda­teur du cabi­net Arthaud & Asso­ciés en avril 2016 et qui compte aujourd’­hui 13 asso­ciés. Ce cabi­net, installé à Tassin-la-Demi-Lune et dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, est spécia­lisé en audit, exper­tise comp­table, fisca­lité, social, conseil en gestion et finance.

Prési­dence du comité d’éva­lua­tion du CSOEC

Olivier Arthaud est égale­ment expert de justice près la Cour d’ap­pel de Lyon. Il occupe aussi des respon­sa­bi­li­tés au sein de la Conseil supé­rieur de l’Ordre des experts-comp­tables, en tant que président du comité d’éva­lua­tion. La CRCC Lyon-Riom regroupe 1 000 profes­sion­nels qui certi­fient les comptes d’en­vi­ron 23 000 enti­tés dont une immense majo­rité d’en­tre­prises.