Les éditeurs de logi­ciels se portent bien, merci ! La 12e édition du Top 250 réalisé, à l’échelle natio­nale, par Numeum, l’or­ga­ni­sa­tion profes­sion­nelle du numé­rique en France (membre de la fédé­ra­tion Syntec) et EY en apporte la confir­ma­tion. En Auvergne-Rhône-Alpes, une petite tren­taine d’en­tre­prises a pris part à l’enquête, en parte­na­riat avec Digi­tal League. Avec 1,4 milliard d’eu­ros de chiffre d’af­faires réalisé en 2021, les éditeurs d’Au­vergne-Rhône-Alpes affichent une crois­sance de +17,5%, après un + 4,8% en 2020 (en dépit de la crise sani­taire ou grâce au Covid). Des entre­prises en bonne santé finan­cière, puisque 96% des répon­dants disent avoir réalisé un béné­fice d’ex­ploi­ta­tion. Elles affichent de fortes ambi­tions de crois­sance externe puisque 76% d’entre elles envi­sagent de réali­ser une acqui­si­tion dans le futur. Majo­ri­tai­re­ment, leur acti­vité est franco-française à 66%, tandis que l’Eu­rope pèse pour 25%, les Etats-Unis 7% et l’Asie-Paci­fique 2%. C’est une diffé­rence avec les résul­tats du Top 250 au niveau natio­nal, puisque la part réali­sée hors de France est de 58%, tirée par les grands éditeurs.

Efalia en pointe sur la RSE

En termes de finan­ce­ment, les éditeurs d’Au­vergne-Rhône-Alpes privi­lé­gient deux leviers : l’auto­fi­nan­ce­ment (signe de leur bonne santé) et l’endet­te­ment pour 85% d’entre eux. Le capi­tal inves­tis­se­ment arrive en 3e posi­tion pour 32%, les subven­tions publiques 15% et les marchés bour­siers 14%. A rete­nir aussi de cette étude, un impor­tant chan­ge­ment de modèle écono­mique avec le SaaS (Soft­ware as a service) qui s’im­pose désor­mais comme nouveau stan­dard du marché : il repré­sente 64% du chiffre d’af­faires édition du panel en 2021, soit 10 points de plus qu’en 2019. La RSE appa­rait comme un nouvel axe de trans­for­ma­tion : 62% des inter­ro­gés ont initié une démarche RSE struc­tu­rée et 45% proposent des solu­tions qui contri­buent à réduire les gaz à effet de serre de leurs clients.

C’est le cas, par exemple, d’Efalia, éditeur lyon­nais expert en déma­té­ria­li­sa­tion des docu­ments qui a fait appel à la plate­forme WeCount pour réali­ser son 1er bilan carbone. Conclu­sion : « les prin­ci­pales émis­sions ne viennent pas de nos serveurs infor­ma­tiques, mais plutôt des dépla­ce­ments ou encore du mode d’ali­men­ta­tion de nos colla­bo­ra­teurs, voire de notre poli­tique d’achats », explique Pascal Char­rier, direc­teur géné­ral d’Efalia. A partir de ces constats, Efalia a défini un plan d’ac­tions très complet et consti­tuée une équipe dédiée pour sa mise en œuvre. « Notre prin­ci­pal objec­tif : réduire nos émis­sions de 8% par an et tendre ainsi vers la neutra­lité carbone en 2035 », ajoute Pascal Char­rier.

Autre sujet de préoc­cu­pa­tion, les cybe­rat­taques restent une menace constante pour les éditeurs de logi­ciels. 75% d’entre eux déclarent avoir fait face à une ou plusieurs tenta­tives d’in­tru­sion dans leurs sytèmes infor­ma­tiques depuis le 1er janvier 2021.

Sopra Steria hors clas­se­ment régio­nal avec un siège pari­sien

Enfin, sans surprise, les éditeurs recrutent forte­ment. La crois­sance de l’ef­fec­tif total a été de + 13% et même de + 14% en 2021 chez les pure players. Une dyna­mique appe­lée à se pour­suivre puisque 85% des éditeurs prévoient d’aug­men­ter leurs effec­tifs. En tête du clas­se­ment des éditeurs de logi­ciels d’Au­vergne-Rhône-Alpes, un trio composé de Cegid, Esker et Soge­link. Arrivent ensuite dans le Top 10 régio­nal : Fidu­cial Infor­ma­tique, Hardis Group, Ciril Group, Tessi, Dimo Soft­ware, Visia­tiv et Elcia Groupe. Clas­se­ment établi sur la seule acti­vité d’édi­teur de logiels : Tessi ou Visi­ta­tiv ou Sword (12e) dépassent en chiffre d’af­faires total Esker, mais l’édi­tion ne repré­sente qu’une partie de leur acti­vité. De même Sopra Steria n’ap­pa­rait pas dans ce clas­se­ment, même s’il est né à Annecy en 1968 avec une forte présence en région lyon­naise, car il déclare son siège social à Paris. De fait, il appa­rait à la 4e place du clas­se­ment natio­nal du Top 250, derrière Dassault Sytèmes, Ubisoft et Criteo, mais devant Cegid, 5e au clas­se­ment natio­nal.

Photo: lors de la présen­ta­tion du Top 250 des éditeurs de logi­ciels français 2022, chez EY à Lyon, de gauche à droite, Pascal Char­rier (CEO Efalia), Jean-Paul Genoux (co-président Digi­tal League Auvergne-Rhône-Alpes et direc­teur géné­ral de Dimo Soft­ware), Daniel Baudry (délé­gué géné­ral Digi­tal League Aura), Hélène Thibert (senior mana­ger Audit EY Auvergne-Rhône-Alpes) et Jean-Luc Vecchio (CEO Tessi Consul­ting & Inte­gra­tion Europe).