Dans le monde de l’aé­rien, la nouvelle ne faisait aucun doute. Emirates atten­dait de venir fêter offi­ciel­le­ment ses 10 ans de présence à Lyon pour l’of­fi­cia­li­ser. La compa­gnie aérienne va repas­ser à un vol quoti­dien Dubaï-Lyon et Lyon-Dubaï, à comp­ter du 1er février prochain. Depuis l’été dernier, elle était reve­nue à 5 vols par semaine (seuls les mardis et jeudi étaient privés d’une rota­tion). Désor­mais, concrè­te­ment, le vol gros-porteur en Boeing 777 décolle de Dubaï à 8 h 55 pour une arri­vée à Lyon à 13 h 10. Il repart de Saint-Exupéry à 15 h 10 avec arri­vée à Dubaï à 0 h 30.

« C’est l’ho­raire qui permet à la meilleure connec­ti­vité à nos passa­gers, explique Cédric Renard, direc­teur géné­ral d’Emi­rates en France (photo). Et ce, avec davan­tage d’op­por­tu­ni­tés de voyage au-delà de Dubaï, vers les Seychelles, Maurice, les Maldives, la Thaï­lande et l’Aus­tra­lie ». Au total, ce sont plus de 130 desti­na­tions qu’offre Emirates à partir de Dubaï, que ce soit vers l’Asie, le Moyen-Orient, l’Afrique ou l’Austra­lie. « Nous sommes très fiers d’être la seule compa­gnie aérienne étran­gère inter­na­tio­nale à desser­vir Lyon depuis 10 ans », ajoute Cédric Renard. En 10 ans, Emirates a trans­porté plus de 1 million de passa­gers en plus de 4 450 vols aller-retour.

30% du fret français à partir de Lyon

Ce renfor­ce­ment de l’offre au départ de Lyon est en ligne avec le redé­col­lage de la compa­gnie qui a retrouvé un taux de remplis­sage global de 78,5% sur les 6 derniers mois (d’avril à fin septembre). Sans donner de chiffre précis concer­nant Lyon-Dubaï, la direc­tion laisse entendre que le simple fait de repas­ser à un vol 7 jours sur 7 signi­fie que la demande est là.

Bonne acti­vité aussi pour l’ac­ti­vité cargo. Ces 10 dernières années, Emirates Skycargo a trans­porté plus de 200 000 tonnes de marchan­dises à desti­na­tion ou en prove­nance de la France. Et Lyon contri­bue à près de 30% du fret total trans­porté à desti­na­tion et en prove­nance de la France. Une acti­vité qui ne s’est pas arrêté pendant la pandé­mie, qu’il s’agisse de l’ache­mi­ne­ment de vaccins, de masques et, en temps normal, de pièces auto­mo­biles et élec­tro­niques ou encore de textiles.

Tanguy Berto­lus, président du direc­toire d’Aéro­ports de Lyon se féli­cite « des 10 ans de ce parte­na­riat fort entre Emirates et Vinci Airports à Lyon, mais aussi à Lisbonne, Gatwick et Osaka. C’est une ligne emblé­ma­tique pour desser­vir la moitié du monde avec une desti­na­tion aussi bien touris­tique que busi­ness avec une compa­gnie qui, comme Vinci Airports, veille à la meilleure expé­rience client, basée sur la qualité de service et l’in­no­va­tion. C’est aussi une compa­gnie impliquée dans le déve­lop­pe­ment écono­mique du terri­toire : son parte­na­riat avec l’OL en est une illus­tra­tion ».

2 milliards de dollars d’in­ves­tis­se­ments

De son côté Cédric Renard rappelle qu’Emirates a annoncé 2 milliards de dollars d’in­ves­tis­se­ment, soit « le plus grand programme de moder­ni­sa­tion jamais réalisé pour une compa­gnie aérienne avec 120 avions réamé­na­gés ». Mais aussi 200 commandes d’avions. La compa­gnie est le plus gros client de l’Airbus A 380, ainsi qu’un ache­teur de pneus Miche­lin, de sièges Safran et d’équi­pe­ments avio­niques Thales. Et le recru­te­ment de 6 000 membres d’équi­page est programmé avec des sessions à Lyon, pas plus tard que la semaine dernière.

Emirates pense avoir fini de redé­ployer toute sa flotte d’ici à 2024 et sera déjà à 80% à la fin de l’an­née.