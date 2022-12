« L’objec­tif est de permettre à EmLyon de deve­nir l’une des 10 premières global busi­ness univer­si­ties au monde. » Le ton est donné par Marc-François Mignot-Mahon, le président de Gali­leo Global Educa­tion (GGE) qui vient de rempla­cer le fonds d’in­ves­tis­se­ment Qualium au capi­tal de l’école de commerce lyon­naise (voir Lyon Déci­deurs #31). Avec de grandes ambi­tions : l’aug­men­ta­tion de capi­tal de 50 millions d’eu­ros consé­cu­tive à l’en­trée de GGE, un des leaders euro­péens de l’en­sei­gne­ment supé­rieur (200 000 étudiants et 106 campus dans 15 pays), porte à « plus de 100 millions d’eu­ros » les capa­ci­tés d’in­ves­tis­se­ment d’EmLyon. « Si nous avons réalisé cette augmen­ta­tion de capi­tal, c’est pour que l’on puisse réali­ser des acqui­si­tions. Par exemple, on peut imagi­ner qu’EmLyon dispo­sera dans le futur d’un campus en Amérique du Nord, et cela va passer par des acqui­si­tions », expose le patron de GGE qui se défend d’être un fonds d’in­ves­tis­se­ment. « Nous sommes un indus­triel de l’édu­ca­tion. Et, à l’in­verse d’un fonds qui est là pour quelques années, notre mariage avec EmLyon est fait pour durer. Nous n’avons pas prévu de sortir du capi­tal », affirme Marc-François Mignot-Mahon, qui entend égale­ment « créer de nombreuses passe­relles entre EmLyon et des écoles du groupe ». Ainsi, une forma­tion alliant le mana­ge­ment et la mode pour­rait être propo­sée à l’ho­ri­zon 2024 en parte­na­riat avec une autre école du groupe basée à Milan. « Et l’iden­tité lyon­naise de l’école sera préser­vée », pour­suit encore le diri­geant de GGE.

Pourquoi Guillaume Pépy a dit « oui »

Cette confé­rence de presse était aussi l’oc­ca­sion de présen­ter Guillaume Pépy, l’an­cien boss de la SNCF qui vient d’être nommé à la prési­dence du conseil de surveillance de l’école. « Quand Marc-François Mignot-Mahon et Philippe Valen­tin (le président de la CCI Lyon-Métro­pole qui reste action­naire majo­ri­taire) sont venus vers moi, j’ai commencé par dire non car je ne suis pas lyon­nais. Et ils m’ont répondu qu’ils cher­chaient juste­ment quelqu’un qui n’était pas lyon­nais. Et j’ai accepté la propo­si­tion car je crois profon­dé­ment en la raison d’être de l’école : former des personnes éclai­rées pour une société plus juste, soli­daire et respec­tueuse de la planète. Le conseil de surveillance et moi-même sommes garants de cette ambi­tion », indique-t-il, expliquant égale­ment avoir accepté le poste au regard du nouvel action­naire : « Nous avons un cham­pion de l’édu­ca­tion qui succède à un fonds d’in­ves­tis­se­ment. Gali­leo Global Educa­tion a une vision log terme et cela compte ». Même satis­fac­tion affi­chée par la direc­trice géné­rale d’EmLyon Isabelle Huault, qui juge que « l’ar­ri­mage d’EmLyon à Gali­leo va lui permettre de progres­ser encore » dans les clas­se­ments inter­na­tio­naux. Tandis qu’em­lyon remonte à la 4e place du palma­rès des meilleures écoles de commerce françaises du Figaro, la busi­ness school lyon­naise est égale­ment clas­sée 2e école française en mana­ge­ment, ex-æquo aux côtés d’HEC, dans le réputé clas­se­ment de Shan­ghai.