Les nouveaux direc­teurs des Nuits de Four­vière sont connus. Quatre mois après l’an­nonce du départ de Domi­nique Delorme, direc­teur du festi­val depuis 2003, le président de la Métro­pole, Bruno Bernard, a choisi Emma­nuelle Durand et Vincent Anglade pour lui succé­der. Cette dési­gna­tion sera soumise à la déli­bé­ra­tion du Conseil de la Métro­pole, la collec­ti­vité à laquelle les Nuits de Four­vière sont ratta­chées depuis 2015, puis propo­sée pour une vali­da­tion finale au Conseil d’ad­mi­nis­tra­tion du festi­val fin janvier.

Le duo faisait partie d’une sélec­tion de six fina­listes ou duos de fina­listes audi­tion­nés les 19 et 20 décembre. Emma­nuelle Durand, secré­taire géné­rale à l’Audi­to­rium – Orchestre natio­nal de Lyon depuis 2016 et Vincent Anglade, respon­sable des musiques actuelles et de projets pluri­dis­ci­pli­naires à la Phil­har­mo­nie de Paris depuis 2004 ont présenté un programme « pour un festi­val pluri­dis­ci­pli­naire, ancré dans le terri­toire métro­po­li­tain et acteur des trans­for­ma­tions de notre société. » Emma­nuelle Durand et Vincent Anglade succèdent ainsi à Domi­nique Delorme, qui a acti­ve­ment parti­cipé à la campagne de recru­te­ment, et qui devrait assu­rer le tuilage jusqu’à l’été 2023.

Les Nuits de Four­vière avec Florence Foresti, Zazie et Benja­min Biolay

Le président de la Métro­pole s’est réjoui de cette annonce dans un commu­niqué : « Leur projet de co-direc­tion, marqué par une volonté de pluri­dis­ci­pli­na­rité, d’ex­pé­riences nouvelles et d’ou­ver­ture sur un public encore plus large, aura su convaincre le jury autant que moi. Ce choix témoigne d’un projet ambi­tieux pour les Nuits de Four­vière, l’un des rendez-vous annuels incon­tour­nables sur notre terri­toire. »

Plusieurs artistes lyon­nais se produi­ront cette année sur la scène des Nuits de Four­vière à l’image de Florence Foresti, Benja­min Biolay ou Zazie. Le festi­val a accueilli 153 000 spec­ta­teurs en 2022, pour sa 76e édition.

