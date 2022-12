Elue fin 2019 à la tête du CROEC Rhône-Alpes, Odile Dubreuil avait pris les manettes du tout nouveau CROEC Auvergne-Rhône-Alpes, né de la fusion des Ordres d’Au­vergne et de Rhône-Alpes, comme prévu par la loi PACTE, à la suite de la fusion admi­nis­tra­tive des deux régions en 2016. Pour Odile Dubreuil (photo), cette réélec­tion inter­vient après un congrès régio­nal réussi à Bourg-en-Bresse, le mois dernier et la conforte dans son rôle de person­na­lité incon­tour­nable de la profes­sion, à l’is­sue d’un mandat marqué par les crises succes­sives et au cours duquel l’en­ga­ge­ment des profes­sion­nels de l’ex­per­tise comp­table a été appré­cié de leurs clients entre­prises.

D’une multi­na­tio­nale améri­caine à son propre cabi­net

Expert-comp­table et commis­saire aux comptes depuis 1991, Odile Dubreuil a débuté sa carrière en audit interne, au sein d’une multi­na­tio­nale améri­caine puis a rejoint la cellule audit du Cabi­net UFCO à Lyon. Elle s’est ensuite tour­née vers l’ex­per­tise comp­table grâce à une colla­bo­ra­tion avec Michel Ribol­let puis a créé son premier Cabi­net à Saint-Etienne en 1994. Ligé­rienne de cœur mais Iséroise d’adop­tion, elle a ensuite acquis un deuxième Cabi­net en 2010 en Isère à La Côte-St-André.

A ses côtés, au sein du bureau du conseil régio­nal, plusieurs vice-prési­dents : Damien Cartel, Nico­las Debiolles, Emma­nuel Gauzy, Philippe Masson, Jean-Marc Morel, Octa­vie Viri­cel, ainsi qu’un tréso­rier, Patrick Velay, et une secré­taire géné­rale Virgi­nie Maureau-Regaldo. « Je suis hono­rée de pouvoir pour­suivre les actions enga­gées durant nos deux premières années de manda­ture avec mon équipe de 36 élus, compo­sée de femmes et d’hommes d’ex­pé­rience, passion­nés par notre métier » déclare Odile Dubreuil, prési­dente réélue de l’Ordre des Experts-Comp­tables Auvergne-Rhône-Alpes.

3 000 socié­tés et bureaux secon­daires

Instance profes­sion­nelle qui regroupe l’en­semble des experts-comp­tables d’Auvergne-Rhône-Alpes, le CROEC fédère 2 500 profes­sion­nels répar­tis sur les 12 dépar­te­ments de la région au sein de 3 000 socié­tés d’ex­per­tise comp­table et de bureaux secon­daires avec 800 profes­sion­nels stagiaires et 17 000 colla­bo­ra­teurs.