Philippe Dela­carte a commencé sa carrière au sein du groupe Société Géné­rale où il est resté pendant près de 20 ans avec des respon­sa­bi­li­tés à l’étran­ger, à Prague notam­ment, avant de rejoindre le Crédit du Nord voici 12 ans. Succes­si­ve­ment patron régio­nal en PACA puis direc­teur des Rela­tions entre­prises, Philippe Dela­carte (photo) avait pris les manettes de la Banque Rhône-Alpes, filiale du groupe Crédit du Nord, au prin­temps 2018. A la faveur de la fusion de la Banque Rhône-Alpes avec la Société Géné­rale, le président du direc­toire de la BRA, va rejoindre au 1er trimestre 2023, Société Géné­rale Private Banking comme direc­teur adjoint aux côtés de son direc­teur, Mathieu Vedrenne.

Migra­tion infor­ma­tique en mars 2023

Et, à Lyon, Gilles Gold­berg, direc­teur de la Banque Privée à la BRA, va aussi rejoindre Société Géné­rale Private Banking comme direc­teur adjoint sous la respon­sa­bi­lité du direc­teur régio­nal, Ludo­vic Dalstein. Si la fusion juri­dique de la BRA et de la Société Géné­rale est bien prévue au 1er janvier, la migra­tion infor­ma­tique n’in­ter­vien­dra qu’au mois de mars, la tran­si­tion pour les clients devant se faire en douceur. Quant aux locaux de la Banque Rhône-Alpes, cours Lafayette, leur bail court jusqu’en 2025, date à laquelle ils seront défi­ni­ti­ve­ment rendus. Le diri­geant régio­nal de l’en­semble fusionné Banque Rhône-Alpes – Société Géné­rale en Auvergne-Rhône-Alpes sera Didier Pari­set, l’ac­tuel patron régio­nal de Société Géné­rale en Auvergne-Rhône-Alpes, en poste à Lyon depuis un peu moins de deux ans, après avoir effec­tué l’es­sen­tiel de sa carrière au sein du groupe Crédit du Nord. Si la Banque Rhône-Alpes fusionne avec Société Géné­rale à Lyon, la marque Layder­nier dans les deux Savoies (ainsi que dans le pays de Gex et une petite partie de l’Isère), quant à elle, ne dispa­rait pas.

Philippe Dela­carte est, par ailleurs, président du comité régio­nal des banques FBF (Fédé­ra­tion bancaire française) Auvergne-Rhône-Alpes depuis septembre 2021.