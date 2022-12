L’in­vité : Pierre-Antoine Trou­bat, délé­gué géné­ral de l’ADIRA, l’As­so­cia­tion pour le digi­tal et l’IT en Auvergne-Rhône-Alpes qui fédère 500 acteurs du secteur: entre­prises utili­sa­trices, pres­ta­taires, ensei­gne­ments supé­rieur et recherche, collec­ti­vi­tés locales. Créée en 1969, l’ADIRA a joué les pion­niers à l’époque et s’ef­force de créer des passe­relles entre les start up et les entre­prises clas­siques. Elle prépare sa conven­tion annuelle le 14 décembre prochain sur le thème: « Inno­ver pour deve­nir invin­cibles ».