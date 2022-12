L’in­vité : Jean-Paul Genoux, copré­sident de Digi­tal League Auvergne-Rhône-Alpes commente les résul­tats régio­naux du TOP 250 des éditeurs de logi­ciels établi par Numeum et EY. Un secteur en forte crois­sance (+ 17,5% en 2021 pour les éditeurs régio­naux) qui se déve­loppe par crois­sance interne et externe et qui recrute forte­ment. Président de l’école 42 à Lyon, instal­lée sur le Campus Région du Numé­rique à Char­bon­nières, Jean-Paul Genoux évoque l’am­bi­tion de passer de 350 appre­nants à 750 d’ici à 3 ans. Une forma­tion gratuite qui fonc­tionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Une péda­go­gie sans profes­seur.

Jean-Paul Genoux évoque aussi les grandes prio­ri­tés de Digi­tal League: fédé­rer les acteurs du numé­rique et les faire travailler ensemble. Direc­teur géné­ral de Dimo Soft­ware, il revient sur un événe­ment marquant pour l’édi­teur lyon­nais: la cession de Noti­lus l’été dernier à Cegid pour accé­lé­rer le déve­lop­pe­ment inter­na­tio­nal de cette acti­vité (gestion de notes de frais). Dimo Soft­ware emploie plus de 300 personnes et pèse 35 millions d’eu­ros de chiffre d’af­faires.